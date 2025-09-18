ये माइक्रो SUV बनी मारुति की सबसे सस्ती कार, बस ₹3.50 लाख में मिलेगी; ऑल्टो भी इससे ₹20000 महंगी
कमाल की बात ये है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल हो गया है। जी हां, सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो उसकी नई एंट्री लेवल कार बन गई है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने एरिना और नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा सप्राइज देते हुए कीमतों को 1.30 लाख रुपए तक घटा दिया है। कमाल की बात ये है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल हो गया है। जी हां, सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो उसकी नई एंट्री लेवल कार बन गई है। इस माइक्रो SUV की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3,49,900 रुपए है। कमाल की बात ये है कि ऑल्टो की नई कीमत 3,69,900 रुपए है। यानी दोनों के बीच 20,000 रुपए का अंतर है।
|मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज नई कीमतें
|मॉडल
|एक्स-शोरूम कीमत में कमी (₹)
|नई शुरुआती कीमत (₹)
|एस-प्रेसो
|1,29,600 रुपए तक
|3,49,900
|ऑल्टो K10
|1,07,600 रुपए तक
|3,69,900
|सेलेरियो
|94,100 रुपए तक
|4,69,900
|वैगनआर
|79,600 रुपए तक
|4,98,900
|इग्निस
|71,300 रुपए तक
|5,35,100
|स्विफ्ट
|84,600 रुपए तक
|5,78,900
|बलेनो
|86,100 रुपए तक
|5,98,900
|टूर एस
|67,200 रुपए तक
|6,23,800
|डिजायर
|87,700 रुपए तक
|6,25,600
|फ्रोंक्स
|1,12,600 रुपए तक
|6,84,900
|ब्रेजा
|1,12,700 रुपए तक
|8,25,900
|ग्रैंड विटारा
|1,07,000 रुपए तक
|10,76,500
|जिम्नी
|51,900 रुपए तक
|12,31,500
|अर्टिगा
|46,400 रुपए तक
|8,80,000
|XL6
|52,000 रुपए तक
|11,52,300
|इनविक्टो
|61,700 रुपए तक
|24,97,400
|ईको
|68,000 रुपए तक
|5,18,100
|सुपर कैरी
|52,100 रुपए तक
|5,06,100
मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।
मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.26 लाख रुपए है। यानी अब इसके बेस वैरिएंट को खरीदना 76,000 सस्ता हो गया है।
