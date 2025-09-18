ये माइक्रो SUV बनी मारुति की सबसे सस्ती कार, बस ₹3.50 लाख में मिलेगी; ऑल्टो भी इससे ₹20000 महंगी

कमाल की बात ये है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल हो गया है। जी हां, सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो उसकी नई एंट्री लेवल कार बन गई है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने एरिना और नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा सप्राइज देते हुए कीमतों को 1.30 लाख रुपए तक घटा दिया है। कमाल की बात ये है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल हो गया है। जी हां, सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो उसकी नई एंट्री लेवल कार बन गई है। इस माइक्रो SUV की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3,49,900 रुपए है। कमाल की बात ये है कि ऑल्टो की नई कीमत 3,69,900 रुपए है। यानी दोनों के बीच 20,000 रुपए का अंतर है।

मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज नई कीमतें मॉडल एक्स-शोरूम कीमत में कमी (₹) नई शुरुआती कीमत (₹) एस-प्रेसो 1,29,600 रुपए तक 3,49,900 ऑल्टो K10 1,07,600 रुपए तक 3,69,900 सेलेरियो 94,100 रुपए तक 4,69,900 वैगनआर 79,600 रुपए तक 4,98,900 इग्निस 71,300 रुपए तक 5,35,100 स्विफ्ट 84,600 रुपए तक 5,78,900 बलेनो 86,100 रुपए तक 5,98,900 टूर एस 67,200 रुपए तक 6,23,800 डिजायर 87,700 रुपए तक 6,25,600 फ्रोंक्स 1,12,600 रुपए तक 6,84,900 ब्रेजा 1,12,700 रुपए तक 8,25,900 ग्रैंड विटारा 1,07,000 रुपए तक 10,76,500 जिम्नी 51,900 रुपए तक 12,31,500 अर्टिगा 46,400 रुपए तक 8,80,000 XL6 52,000 रुपए तक 11,52,300 इनविक्टो 61,700 रुपए तक 24,97,400 ईको 68,000 रुपए तक 5,18,100 सुपर कैरी 52,100 रुपए तक 5,06,100

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।