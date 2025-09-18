Maruti Suzuki S-Presso New Cheapest Car Of Company ये माइक्रो SUV बनी मारुति की सबसे सस्ती कार, बस ₹3.50 लाख में मिलेगी; ऑल्टो भी इससे ₹20000 महंगी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki S-Presso New Cheapest Car Of Company

ये माइक्रो SUV बनी मारुति की सबसे सस्ती कार, बस ₹3.50 लाख में मिलेगी; ऑल्टो भी इससे ₹20000 महंगी

कमाल की बात ये है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल हो गया है। जी हां, सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो उसकी नई एंट्री लेवल कार बन गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 03:24 PM
Maruti Suzuki S-Pressoarrow

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने एरिना और नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा सप्राइज देते हुए कीमतों को 1.30 लाख रुपए तक घटा दिया है। कमाल की बात ये है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल हो गया है। जी हां, सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो उसकी नई एंट्री लेवल कार बन गई है। इस माइक्रो SUV की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3,49,900 रुपए है। कमाल की बात ये है कि ऑल्टो की नई कीमत 3,69,900 रुपए है। यानी दोनों के बीच 20,000 रुपए का अंतर है।

मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज नई कीमतें
मॉडलएक्स-शोरूम कीमत में कमी (₹)नई शुरुआती कीमत (₹)
एस-प्रेसो1,29,600 रुपए तक3,49,900
ऑल्टो K101,07,600 रुपए तक3,69,900
सेलेरियो94,100 रुपए तक4,69,900
वैगनआर79,600 रुपए तक4,98,900
इग्निस71,300 रुपए तक5,35,100
स्विफ्ट84,600 रुपए तक5,78,900
बलेनो86,100 रुपए तक5,98,900
टूर एस67,200 रुपए तक6,23,800
डिजायर87,700 रुपए तक6,25,600
फ्रोंक्स1,12,600 रुपए तक6,84,900
ब्रेजा1,12,700 रुपए तक8,25,900
ग्रैंड विटारा1,07,000 रुपए तक10,76,500
जिम्नी51,900 रुपए तक12,31,500
अर्टिगा46,400 रुपए तक8,80,000
XL652,000 रुपए तक11,52,300
इनविक्टो61,700 रुपए तक24,97,400
ईको68,000 रुपए तक5,18,100
सुपर कैरी52,100 रुपए तक5,06,100

ये भी पढ़ें:मारुति ने की सबकी बोलती बंद! अपनी कारों को 1.29 लाख रुपए तक सस्ता किया

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

ये भी पढ़ें:एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.26 लाख रुपए है। यानी अब इसके बेस वैरिएंट को खरीदना 76,000 सस्ता हो गया है।

