लूट लो मौका! सितंबर में ₹50000 की छूट के साथ मिल रही ये मारुति कार, कीमत भी ₹5 लाख से कम

अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक एस-प्रेसो पर सितंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट ऑफर कर रही है। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी एस-प्रेसो खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर में 35,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट के अलावा 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

धांसू हैं कार के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी एस-प्रेसो अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन और SUV-जैसी स्टाइलिंग की वजह से बजट सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, ड्यूल-टोन बंपर, स्मार्ट हेडलैम्प्स और आकर्षक बॉडी ग्राफिक्स मिलते हैं। अंदर बैठने पर 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो एस-प्रेसो में 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है जो करीब 66bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा, एस-प्रेसो CNG वैरिएंट में भी उपलब्ध है जो करीब 32-34 km/kg तक का माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में एस-प्रेसो की एक्स-शोरूम कीमत 4.26 लाख से 6.12 लाख रुपये तक जाती है।