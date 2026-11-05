देश की सबसे सस्ती कार पर मिल रहे ₹27500 तक फायदे, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; CNG से माइलेज 32Km+

इसे खरीदने पर ग्राहकों को 10 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ, उन्हें 10 हजार से 15 हजार रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। वहीं, 2500 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलेगा।

देश की सबसे सस्ती कार पर मिल रहे ₹27500 तक फायदे

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Maruti Suzuki S-Presso

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में एस-प्रेसो उसकी एंट्री लेवल कार है। ये कंपनी के साथ देश की भी सबसे सस्ती करा है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है। अपने SUV जैसे बॉक्सी लुक और CNG ऑप्शन के चलते ये कई लोगों की पसंदीदा कार भी बनी हुई है। इतना ही नहीं, इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है। नवंबर में दीवाली के मौके पर कंपनी इस कार पर 27,500 रुपए तक बेनिफिट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस शामिल हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

एस-प्रेसो खरीदने पर ग्राहकों को 10 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ, उन्हें 10 हजार से 15 हजार रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। वहीं, 2500 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलेगा। इस तरह इस कार पर कुल फायदे 27,500 रुपए के हो जाते हैं। चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं।

CNG सपोर्ट वाला 1.0-लीटर इंजन

इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। CNG मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

कई यूजफुल फीचर्स से लैस

फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। नए GST 2.0 लागू होने के बाद ये देश की सबसे सस्ती करा भी बन गई है।