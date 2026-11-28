मारुति की इस CNG कार को अक्टूबर में सिर्फ 18 लोगों ने खरीदा, कीमत ₹4.70 लाख; 32 KM+ है माइलेज
मारुति सुजुकी की CNG कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो मारुति अर्टिगा सीएनजी ने 14,000 यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की।
मारुति सुजुकी की CNG कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो मारुति अर्टिगा सीएनजी ने 14,000 यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की। जबकि टॉप-10 की लिस्ट में अकेले 7 मारुति सुजुकी की कारों का कब्जा रहा। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की सस्ती हैचबैक मारुति सुजुकी एस-प्रेसो सीएनजी (Maruti Suzuki S-Presso CNG) को निराशा हाथ लगी। एस-प्रेसो सीएनजी ने इस दौरान 90 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 18 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 174 यूनिट था। आइए जानते हैं इस कार की डिजाइन, फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो एस-प्रेसो CNG में बॉक्सी लुक मिलता है। इसके आगे ट्विन चेंबर हेडलैंप और पीछे C-शेप टेललैंप दिए गए हैं। इसके अलावा, स्क्वायर व्हील आर्च और ऊंचा स्टांस इसे एसयूवी जैसा लुक देते हैं। इसकी लंबाई 3,565mm, चौड़ाई 1,520mm और व्हीलबेस 2,380mm है।
धांसू हैं कार के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो दोनों CNG वैरिएंट में AC, पावर स्टीयरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्रंट केबिन लैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, VXi (O) CNG में स्मार्टप्ले डॉक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्रंट पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती है। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्पीड अलर्ट सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
मारुति एस-प्रेसो CNG में 998cc का K10C इंजन मिलता है। सीएनजी मोड में यह 56.69bhp की पावर और 82.1Nm का टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के अनुसार, इसका माइलेज 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। इसमें 55 लीटर का CNG टैंक और 27 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है।
इतनी है कीमत
दूसरी ओर अगर कीमत की बात करें तो LXi (O) CNG की एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.70 लाख रुपये और VXi (O) CNG की 5.19 लाख रुपये है। बता दें कि यह कार उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो कम कीमत में छोटी कार खरीदना चाहते हैं। साथ ही ज्यादा माइलेज भी चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें