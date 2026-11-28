मारुति सुजुकी की CNG कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो मारुति अर्टिगा सीएनजी ने 14,000 यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की।

मारुति सुजुकी की CNG कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो मारुति अर्टिगा सीएनजी ने 14,000 यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की। जबकि टॉप-10 की लिस्ट में अकेले 7 मारुति सुजुकी की कारों का कब्जा रहा। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की सस्ती हैचबैक मारुति सुजुकी एस-प्रेसो सीएनजी (Maruti Suzuki S-Presso CNG) को निराशा हाथ लगी। एस-प्रेसो सीएनजी ने इस दौरान 90 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 18 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 174 यूनिट था। आइए जानते हैं इस कार की डिजाइन, फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो एस-प्रेसो CNG में बॉक्सी लुक मिलता है। इसके आगे ट्विन चेंबर हेडलैंप और पीछे C-शेप टेललैंप दिए गए हैं। इसके अलावा, स्क्वायर व्हील आर्च और ऊंचा स्टांस इसे एसयूवी जैसा लुक देते हैं। इसकी लंबाई 3,565mm, चौड़ाई 1,520mm और व्हीलबेस 2,380mm है।

धांसू हैं कार के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो दोनों CNG वैरिएंट में AC, पावर स्टीयरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्रंट केबिन लैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, VXi (O) CNG में स्मार्टप्ले डॉक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्रंट पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती है। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्पीड अलर्ट सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन मारुति एस-प्रेसो CNG में 998cc का K10C इंजन मिलता है। सीएनजी मोड में यह 56.69bhp की पावर और 82.1Nm का टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के अनुसार, इसका माइलेज 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। इसमें 55 लीटर का CNG टैंक और 27 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है।