GST कट के बाद ₹4 लाख से भी कम में मिल रही ये मारुति SUV, जानिए वैरिएंट वाइज छूट; 34 km का है माइलेज
मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को गुड न्यूज देते हुए अपनी पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी एस-प्रेसो (S-Presso) की कीमतों में कटौती कर दी है। दरअसल, सरकार के हालिया जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के तहत छोटे पेट्रोल और CNG इंजन वाली गाड़ियों पर टैक्स घटा दिया है जिसका फायदा अब सीधे खरीदारों को मिल रहा है। इस फैसले से S-Presso के बेस मॉडल पर 37,000 रुपये तक और टॉप-एंड CNG वैरिएंट पर 53,000 रुपये तक की कमी आई है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज मारुति एस-प्रेसो में आई कमी के बारे में विस्तार से।
जानिए वैरिएंट वाइज कटौती
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की नई कीमतों में देखिए तो बेस मॉडल STD (O) MT पर 37,000 रुपये की कटौती हुई है। यानी अब इसकी कीमत घटकर 3.90 लाख रुपये रह गई है। वहीं, LXI (O) MT पर 43,000 रुपये और VXI (O) MT पर 44,000 रुपये सस्ते हो गए हैं। इतना ही नहीं, VXI+ (O) MT भी अब 47,000 रुपये कम दाम में मिल रहा है।
सीएनजी पर सबसे ज्यादा फायदा
दूसरी ओर ऑटोमैटिक वेरिएंट खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है। बता दें कि एस-प्रेसो VXI (O) AT पर 49,000 रुपये और VXI+ (O) AT पर 52,000 रुपये तक की बचत हो रही है। वहीं, एस-प्रेसो LXI (O) CNG अब 51,000 रुपये सस्ती हो गई है। जबकि टॉप-एंड VXI (O) CNG पर पूरे 53,000 रुपये तक की राहत मिली है। यानी अब S-Presso पहले से ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो गई है। इस प्राइस कट के बाद फैमिली कार के लिए और भी बेहतर ऑप्शन बन गई है।
धांसू हैं कार के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी एस-प्रेसो अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन और SUV-जैसी स्टाइलिंग की वजह से बजट सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, ड्यूल-टोन बंपर, स्मार्ट हेडलैम्प्स और आकर्षक बॉडी ग्राफिक्स मिलते हैं। अंदर बैठने पर 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो एस-प्रेसो में 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है जो करीब 66bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा, एस-प्रेसो CNG वैरिएंट में भी उपलब्ध है जो करीब 32-34 km/kg तक का माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में एस-प्रेसो की एक्स-शोरूम कीमत 4.26 लाख से 6.12 लाख रुपये तक जाती है।
