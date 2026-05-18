मारुति सुजुकी की नई कार, रोड टेस्ट में दिखा धांसू लुक, सोफा जैसी सीट्स, रेंज भी तगड़ी
मारुति सुजुकी अपने पोर्टफोलियो में एक धाकड़ इलेक्ट्रिक एमपीवी ऐड करने वाली है। इस एमपीवी को एक बार फिर से रोड टेस्ट के दौरान देखा गया है, जिससे इसके लुक के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है।
मारुति सुजुकी अपने पोर्टफोलियो में एक धाकड़ इलेक्ट्रिक कार को ऐड करने वाली है। यह एक एमपीवी है। इसका नाम YMC है और यह eVitara इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्लैटफॉर्म पर बेस्ड है। साथ ही इसमें ई विटारा वाले बैटरी पैक ऑप्शन भी मिलेंगे। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। बीते कुछ दिनों से इसके टेस्ट म्यूल्स को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है। अब इस एमपीवी को एक बार फिर से रोड टेस्ट के दौरान देखा गया है, जिसमें इसके साइज, स्टांस और हेडलैंप डिजाइन के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है।
ई विटारा जैसा हेडलाइट क्लस्टर
शेयर किए गए स्पाई शॉट्स में आप कार को हेवी कैमोफ्लाज्ड में रैप्ड देख सकते हैं। इसके बावजूद फ्रंट में एक बंद EV ग्रिल दिखाई दे रही है। सामने के बंपर का डिजाइन भी एक्साइटिंग लग रहा है और इसमें एयर वेंट दिए गए हैं, जो बैटरी पैक को ठंडा रखने के लिए सिस्टम में हवा पहुंचाते हैं। तस्वीरों में प्रोटोटाइप के अलॉय वील्स भी दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक वीइकल्स के लिए डिजाइन किए गए एयरो-फ्रेंडली वील्स लग रहे हैं, जो ई विटारा में मिलने वाले वील्स के जैसे हैं। इसका हेडलाइट क्लस्टर ई विटारा के हेडलाइट क्लस्टर से काफी मिलता-जुलता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.01 लाख
Tata Curvv EV
₹ 16.99 - 22.24 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Leapmotor C10
₹ 13 - 18 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
इंटीरियर में सोफा जैसी सीट्स
स्पाई शॉट में आप कार के रियर लुक को भी देख सकते हैं। आपस में जुड़े टेल लैंप क्लस्टर से एमपीवी की चौड़ाई का पता चलता है। पिछला बम्पर शानदार डिजाइन का लगता है और इसमें रिफ्लेक्टर लगे हैं। गाड़ी पर शार्क-फिन एंटीना भी दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन रेडी YMC की लंबाई लगभग 4.5 मीटर होने की उम्मीद है। Heartect-e प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने के कारण, इस इलेक्ट्रिक MPV में फ्लैट फ्लोर और कंफर्टेबल केबिन होगा। YMC के इंटीरियर में सोफा जैसी सीट्स भी मिल सकती है। इसका इंटीरियर भी कई फीचर्स से लैस होगा। इसमें आपको एक बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, पावर और वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल सकती है।
पावरट्रेन और बैटरी पैक eVitara वाला
रिपोर्ट्स के अनुसार, इलेक्ट्रिक MPV अपने पावरट्रेन और बैटरी पैक eVitara के साथ शेयर करेगी। अगर ऐसा है, तो इसमें वही 49kWh और 61.1 kWh बैटरी पैक होंगे। eVitara में इनमें से बड़े बैटरी पैक से एक चार्ज में 543 किमी की रेंज मिलने का क्लेम किया गया है। YMC में भी रेंज के आंकड़े लगभग समान रहने की उम्मीद है।
(Spy Photos: CarIndiaNews)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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