Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki remains India's No. 1 passenger vehicle exporter for 5th consecutive calendar year
5 साल से लगातार भारत की नंबर-1 कार एक्पोर्टर बन रही ये कंपनी, विदेशियों के दिमाग में घुसी इसकी गाड़ियां; इसके आगे सब फेल

5 साल से लगातार भारत की नंबर-1 कार एक्पोर्टर बन रही ये कंपनी, विदेशियों के दिमाग में घुसी इसकी गाड़ियां; इसके आगे सब फेल

संक्षेप:

मारुति सुजुकी लगातार पांचवें कैलेंडर इयर में भी भारत की नंबर-1 पैसेंजर व्हीकल निर्यातक बनी। कंपनी ने साल 2025 में 3.95 लाख वाहनों का निर्यात किया, जो 2024 की तुलना में 21 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है।

Jan 02, 2026 01:36 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) ने विदेश में इस साल रिकॉर्डतोड़ गाड़ियां बेची हैं। कंपनी ने घोषणा की कि कंपनी ने वर्ष 2025 में 3.95 लाख वाहनों का निर्यात किया है। यह किसी भी कैलेंडर इयर में कंपनी का अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। यह आंकड़ा वर्ष 2024 की तुलना में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही कंपनी लगातार पांचवें साल भारत की नंबर-1 पैसेंजर व्हीकल निर्यातक बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी एक्सपोर्ट पर नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग वालों को इस कीमत पर मिलगी डिलीवरी

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 4.57 - 7.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का साल 2025 में 3.95 लाख वाहनों का निर्यात ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ के राष्ट्रीय विजन को दिखाता है। कंपनी की यह निर्यात वृद्धि भारत की उस क्षमता को दर्शाती है, जिसके तहत देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वाहन बनाए जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है।

100 से अधिक देशों में 18 मॉडलों का निर्यात

वर्ष 2025 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 100 से अधिक देशों में 18 मॉडलों का निर्यात किया। इसी वर्ष कंपनी ने सुज़ुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) e VITARA का निर्यात भी शुरू किया। अगस्त 2025 में गुजरात के हंसलपुर प्लांट से भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा BEV को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब तक 13,000 यूनिट से अधिक e VITARA 29 देशों में निर्यात किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश यूरोप में हैं।

ये भी पढ़ें:महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग वालों को इस कीमत पर मिलगी डिलीवरी

मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कहा?

इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO हिसाशी ताकेउचि ने कहा कि यह कंपनी के लिए गर्व का क्षण है कि हमने एक कैलेंडर वर्ष में अब तक का सबसे अधिक 3.95 लाख वाहनों का निर्यात दर्ज किया है। यह भारत की मजबूत विनिर्माण क्षमता और दुनियाभर के ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है। ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार कई चुनौतियों से गुजर रहा है, हम इस 21 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को देश के निर्यात को मजबूती देने में हमारा जिम्मेदार योगदान मानते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Suzuki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।