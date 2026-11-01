Maruti Suzuki की अब तक की सबसे बंपर मंथली सेल, अक्टूबर 2026 में बिकीं 2.76 लाख से ज्यादा गाड़ियां

मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2026 में घरेलू बाजार, एक्सपोर्ट और टोयोटा को सप्लाई मिलाकर कुल 2,76,120 व्हीकल्स को सेल किया। यह कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल है।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अक्टूबर 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल दर्ज की है। कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट और टोयोटा को सप्लाई मिलाकर टोटल 2,76,120 व्हीकल्स को सेल किया। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा इससे काफी कम था। इस तरह कंपनी की टोटल सेल में ईयर-ऑन-ईयर 25% की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले मारुति की सबसे ज्यादा मंथली सेल मई 2026 में करीब 2.43 लाख यूनिट रही थी।

डोमेस्टिक कारों की बिक्री में 20.46% की बढ़ोतरी अक्टूबर 2026 में मारुति सुजुकी की डोमेस्टिक कार सेल 2,12,384 यूनिट रही, जो पिछले साल अक्टूबर में बिकी 1,76,318 यूनिट के मुकाबले 20.46% ज्यादा है। इस दौरान कंपनी ने 36,066 ज्यादा व्हीकल सेल किए। सितंबर 2026 के मुकाबले भी सेल में अच्छी बढ़ोतरी हुई। सितंबर में कंपनी ने 1,81,838 गाड़ियां सेल की थीं, यानी अक्टूबर में सेल 16.80% बढ़ी। कंपनी की मिनी, कॉम्पैक्ट और मिडसाइज कारों की टोटल सेल 1,00,877 यूनिट रही। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 85,210 यूनिट था। इस कैटेगरी में ऑल्टो, बलेनो, सेलेरियो, सियाज, डिजायर, इग्निस, एस-प्रेसो, स्विफ्ट और वैगनआर जैसी कारें शामिल हैं।

यूटिलिटी व्हीकल की सेल 98 हजार यूनिट के करीब पहुंची मारुति सुजुकी की यूटिलिटी व्हीकल की सेल अक्टूबर में 97,787 यूनिट रही। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 77,571 एसयूवी सेल की थीं। इस तरह इस सेगमेंट में करीब 26.06% की बढ़ोतरी हुई। इस कैटेगरी में ब्रेजा, अर्टिगा, ई-विटारा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, विक्टोरिस और XL6 शामिल हैं। वहीं, कंपनी की ईको की सेल 13,720 यूनिट रही, जो पिछले साल अक्टूबर की 13,537 यूनिट के मुकाबले 1.35% ज्यादा है।

एक्सपोर्ट में 59% से ज्यादा की बढ़ोतरी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2026 में 49,872 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी महीने 31,304 व्हीकल एक्सपोर्ट किए गए थे। इस तरह एक्सपोर्ट में 59.32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सितंबर 2026 के मुकाबले भी एक्सपोर्ट 12.78% बढ़ा है। अक्टूबर में कंपनी की टोटल सेल में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी करीब 18.06% रही। एक्सपोर्ट में आई इस बढ़ोतरी ने कंपनी की रिकॉर्ड सेल में अहम योगदान दिया। घरेलू बाजार में कारों और एसयूवी की मजबूत मांग के साथ विदेशों में बढ़ती सप्लाई ने मारुति सुजुकी को अक्टूबर में नया बिक्री रिकॉर्ड बनाने में मदद की।