Maruti Suzuki ने की अब तक सबसे बंपर सेल, टाटा, महिंद्रा, हुंडई मिलकर भी नहे बेच सकीं इतनी गाड़ियां
मारुति सुजुकी ने डोमेस्टिक मार्केट में टाटा मोटर्स पैसेंजर वीइकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई मोटर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए इनकी कंबाइन्ड सेल्स से भी ज्यादा पैसेंजर वीइकल्स को सेल किया।
मारुति सुजुकी ने सेल्स में एक बार फिर से सबको पीछे छोड़ दिया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रैल 2026 में अपनी शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे अधिक मंथली होलसेल की है। इस बंपर सेल के साथ मारुति सुजुकी ने डोमेस्टिक मार्केट में टाटा मोटर्स पैसेंजर वीइकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई मोटर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए इनकी कंबाइन्ड सेल्स से भी ज्यादा पैसेंजर वीइकल्स को सेल किया। वैगनआर की जबर्बस्त परफॉर्मेंस दर्शन के चलते अप्रैल 2026 में कंपनी के डोमेस्टिक पैसेंजर वीइकल वॉल्यूम में ईयर-ऑन-ईयर 25.08% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के इसी महीने के 3,56,113 यूनिट्स से बढ़कर 4,45,417 यूनिट्स तक पहुंच गया।
रूरल मार्केट में 52.3% पहुंच
मारुति सुजुकी ने अप्रैल में डोमेस्टिक पैसेंजर वीइकल सेल्स का का अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में 1,87,704 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल के इसी महीने में बेची गई 1,38,704 यूनिट्स के मुकाबले 35.33% की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ है। मारुति सुजुकी की मंथली सेल ब्रीफिंग के दौरान कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने कहा, 'बाजार में सकारात्मक रुझान अभी भी मौजूद हैं। इनमें से तीन जीएसटी 2.0, रेपो दर में कमी और इनकम टैक्स में राहत हैं। रूरल इलोकं में अपनी पहुंच बढ़ाने की हमारी स्ट्रैटिजी, जहां हमारा रूरल पेनेट्रेशन 52.3% है, ने ओवरऑल सेल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है।' कंपनी ने अप्रैल में रूरल मार्केट्स में ईयर-ऑन-ईयर 39% की ग्रोथ दर्ज की।
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₹ 5.99 - 9.1 लाख
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₹ 5.35 - 7.55 लाख
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बनर्जी ने आगे कहा, 'छोटी कारों के सेगमेंट (ऑल्टो, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगनआर) में, अप्रैल में हमारी बिक्री में साल-दर-साल 74.4% की बढ़ोतरी हुई। सीएनजी सेगमेंट में, हमने 76,348 यूनिट्स बेचीं, जो हमारी अब तक की सबसे अधिक मंथली ग्रोथ है और हम जितनी भी कारें बेच रहे हैं, उनमें से हर 10 में से चौथी कार सीएनजी मॉडल है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हमने अप्रैल में ई-विटारा की 2,006 यूनिट्स को सेल किया'।
एसयूवी सेल में 141.65% की ग्रोथ
अप्रैल में मारुति सुजुकी ने एसयूवी की मंथली सेल में अब तक की सबसे ज्यादा सेल को दर्ज किया। कंपनी के अनुसार अप्रैल में एसयूवी की 55,065 यूनिट्स बिकीं और पिछले वर्ष की तुलना में यह 141.65% की ग्रोथ दिखाता है। कंपनी के लिए इस सेगमेंट में सबसे अधिक सेल फ्रॉनक्स (18,829 यूनिट्स) और विक्टोरिस (लगभग 13,700 यूनिट्स) की रही। भारत में अप्रैल में मारुति सुजुकी डिजायर सेडान की सबसे ज्यादा बिक्री (23,580 यूनिट्स) हुई।
टाटा, महिंद्रा और हुंडई छूटे पीछे
पंच और नेक्सन जैसी एसयूवी की बढ़ती मांग के चलते टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक पैसेंजर वीइकल की सेल अप्रैल में पिछले साल के इसी टाइम पीरियड 45,199 यूनिट्स से 30.53% बढ़कर 59,000 यूनिट्स तक पहुंच गई। पंच की होलसेल 19,000 यूनिट्स से अधिक रही, जबकि नेक्सन की बिक्री 18,000 यूनिट्स से ज्यादा रही। महिंद्रा ने अप्रैल में डोमेस्टिक पैसेंजर वीइकल सेल में 7.65% की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले साल के 52,330 यूनिट्स से बढ़कर इस साल 56,331 यूनिट्स हो गई।
हुंडई की बात करें, तो इसने डोमेस्टिक मार्केट में अप्रैल में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। पिछले साल अप्रैल में 44,374 यूनिट्स की तुलना में इस साल अप्रैल में कंपनी की होलसेल में 16.96% की बढ़ोतरी हुई और यह 51,902 यूनिट्स तक पहुंच गई। एसयूवी सेगमेंट में एक बार फिर सेल में इजाफा देखा गया। क्रेटा की बिक्री 15,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर गई और वेन्यू ने अब तक की सबसे अधिक मंथली सेल दर्ज करते हुए 12,420 यूनिट्स की बिक्री की। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई ने अप्रैल में डोमेस्टिक लेवल पर 1,67,233 वीइकल सेल किए, जबकि मारुति सुजुकी ने 1,87,704 गाड़ियों को सेल किया।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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