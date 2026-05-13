इस कंपनी की कारों की ऐसी डिमांड, ट्रेन से लोगों तक पहुंचा दीं 30 लाख कारें; हर महीने मिल रहे लाखों ग्राहक

कंपनी ने रेलवे के माध्यम से 30 लाख से ज्यादा व्हीकल को भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। पिछले एक दशक में मारुति ने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में रेलवे की हिस्सेदारी को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 5% थी।

मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने ताज में एक नई कामयाबी का नगीना जड़ गया है। दरअसल, कंपनी ने रेलवे के माध्यम से 30 लाख से ज्यादा व्हीकल को भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। पिछले एक दशक में मारुति ने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में रेलवे की हिस्सेदारी को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 5% थी। वहीं, ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बढ़कर 26.5% तक पहुंच गई।

खास बात यह है कि 20 लाख से 30 लाख रेल-बेस्ड व्हीकल डिस्पैच तक पहुंचने का सफर केवल 21 महीनों में पूरा किया गया है, जो मारुति सुज़ुकी के ऑपरेशंस में सबसे तेज मिलियन की उपलब्धि है।

इस उपलब्धि पर कंपनी ने क्या कहा?

इस उपलब्धि पर मारुति सुज़ुकी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, हिसाशी ताकेउचि ने कहा, "रेलवे के माध्यम से 30 लाख संचयी व्हीकल डिस्पैच की उपलब्धि मारुति सुज़ुकी की ग्रीन लॉजिस्टिक्स यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2014 के बाद से हमारे रेल-आधारित व्हीकल डिस्पैच मात्रा में नौ गुना बढ़ गए हैं, जो अब कंपनी के कुल व्हीकल डिस्पैच में 26.5% का योगदान दे रहे हैं। मारुति सुज़ुकी ने समर्पित ग्रीन लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के लिए 1,372 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रतिबद्ध की है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसमें हमारे हंसलपुर और मानेसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रेलवे साइडिंग का विकास, प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब पर रेल यार्ड की स्थापना, विशेष ऑटोमोटिव रेक की खरीद और कई बुनियादी ढांचागत सुधारों को समर्थन देना शामिल है। हम भारत सरकार को दूरदर्शी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने इंटीग्रेटड, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है और कुशल, रेल-आधारित और टिकाऊ माल ढुलाई की ओर उद्योग में हो रहे बदलाव का समर्थन किया है।

मई 2013 में मारुति सुजुकी भारत की पहली ऐसी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बनी, जिसे ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (AFTO) लाइसेंस मिला। मार्च 2014 में कंपनी ने अपनी पहली 'फ्लेक्सी-डेक ऑटोमोबाइल वैगन रेक' को हरी झंडी दिखाई। तब से लेकर अब तक हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों में ये शामिल हैं।

> नवंबर 2021 में 10 लाख कुल रेल डिस्पैच का आंकड़ा पार किया

> जून 2024 में 20 लाख कुल रेल डिस्पैच का आंकड़ा पार किया

> मार्च 2024 में हंसलपुर में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन-प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया

> जून 2025 में मानेसर में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन-प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया

> अक्टूबर 2025 में मारुति सुजुकी व्हीकल का पहला बैच रेल द्वारा कश्मीर घाटी भेजा गया

> फरवरी 2026 में वेरा द्वारा हंसलपुर रेलवे साइडिंग को दुनिया की पहली 'मॉडल शिफ्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट' के रूप में रजिस्ट्रेशन किया