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Maruti Suzuki की नई 7 सीटर कार, खरीदने से पहले जान लें इसके बारे में 5 बड़ी बातें

By Kumar Prashant Singh
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मारुति सुजुकी की नई 7 सीटर एमपीवी आने वाली है। यह एक इलेक्ट्रिक कार होगी। टेस्टिंग के दौरान इसकी कैमोफ्लाज्ड तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आइए जानते हैं इस अपकमिंग 7 सीटर से जुड़ी पांच बड़ी बातों के बारे में।

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मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रही है। यह एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है। इसे फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसकी कैमोफ्लाज्ड तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनसे पता चलता है कि इसमें बॉक्सी डिजाइन, लंबा व्हीलबेस और तीनों रो के लिए काफी जगह मिलेगी। माना जा रहा है कि इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर हो सकती है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग 7 सीटर से जुड़ी पांच बड़ी बातों के बारे में।

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बड़ा साइज और नया डिजाइन

YMC कंपनी की e Vitara के बाद दूसरी इलेक्ट्रिक कार होगी। इसमें ऊंची रूफलाइन, तीनों रो में बड़ा ग्लास एरिया और सीधा-फ्लैट रियर डिजाइन देखने को मिल सकता है। पीछे वर्टिकल टेललैंप और बड़ा टेलगेट दिया जा सकता है, जिससे बूट में सामान रखना आसान होगा। फ्रंट में EV की तरह बंद ग्रिल डिजाइन मिलने की उम्मीद है।

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500Km से ज्यादा रेंज

YMC में e Vitara से जुड़ी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 49kWh और 61kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी रेंज 500km से ज्यादा हो सकती है। यह Maruti के लोकलाइज्ड Heartect-e प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें आपको DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है।

आ सकता है टोयोटा का भी वर्जन

मारुति और टोयोटा की पार्टनरशिप को देखते हुए YMC का एक टोयोटा-बैज वाला मॉडल भी आगे चल कर लॉन्च किया जा सकता है। जिस तरह e Vitara पर बेस्ड Toyota Urban Cruiser Ebella को तैयार किया गया है, उसी तरह YMC पर बेस्ड टोयोटा का एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक मॉडल भी आने की संभावना है।

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साल 2027 में लॉन्च की उम्मीद

इस इलेक्ट्रिक एमपीवी का प्रोडक्शन मारुति सुजुकी के गुजरात प्लांट में होने की उम्मीद है। e Vitara भी इसी प्लांट में बनती है। यही प्लांट भविष्य में YMC को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का काम भी कर सकता है। इंडियन मार्केट में इसकी एंट्री 2027 में होने की संभावना है।

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Kia Carens Clavis EV से होगा मुकाबला

मारुति अपनी अपकमिंग YMC की कीमत Kia Carens Clavis EV से कम रखने की कोशिश कर सकती है, जिससे यह फैमिली वाले कस्टमर्स के लिए एक किफायती 7-सीटर इलेक्ट्रिक ऑप्शन बन सकती है। कंपनी की अर्टिगा और XL6 जैसी एमपीवी की पॉप्युलैरिटी भी YMC के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके जरिए कंपनी पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड एमपीवी ग्राहकों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर लाने की कोशिश करेगी।

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(Photo: Carlelo)

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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