Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तहलका मचाने आ रही Maruti Suzuki की नई बलेनो, नई फ्रॉन्क्स के लिए भी हो जाएं तैयार

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मारुति सुजुकी अपनी बलेनो और फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। इन दोनों अपकमिंग कारों के टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। फेसलिफ्ट मॉडल्स में कंपनी कुछ बड़े बदलाव ऑफर कर सकती है।

Maruti Suzuki Fronx
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स
Maruti Suzuki Fronx
केवल
8,957/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

मारुति सुजुकी फैन्स के लिए आने वाले दिन काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। कंपनी मार्केट में अपने दो पॉप्युलर प्रोडक्ट्स का फेसलिफ्ट लाने वाली है। इन प्रोडक्ट्स का नाम - Baleno Facelift aur Fronx Facelift है। दोनों मॉडलों को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इनके डिजाइन, फीचर्स और इंजन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। माना जा रहा है कि फेसलिफ्ट मॉडल्स में कॉस्मेटिक बदलावों के साथ-साथ बेहतर फीचर्स और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि कंपनी इन नई कारों में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,383/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
EMI केवल13,729/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
EMI केवल17,861/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें

Maruti Baleno Facelift

टेस्टिंग के दौरान दिखी बलेनो फेसलिफ्ट से साफ है कि कंपनी इसके फ्रंट डिजाइन में बदलाव करने वाली है। नई बलेनो में अपडेटेड फ्रंट बंपर और नया ग्रिल देखने को मिलेगा। ग्रिल के बीच में LED लाइट बार या क्रोम स्ट्रिप दिए जाने की संभावना है, जो दोनों LED DRLs को कनेक्ट कर सकती है। हेडलाइट्स का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इनमें हल्के बदलाव किए जाएंगे। टेस्ट कार में फॉग लैंप नहीं दिखे। हालांकि, उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में यह फीचर मिलेगा। साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। कार का सिल्हूट और अलॉय व्हील डिजाइन लगभग पहले जैसा ही रह सकता है। पीछे की तरफ नया बंपर और अपडेटेड LED टेललाइट्स मिलने की संभावना है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

EMI केवल8,957/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Baleno 2026

Maruti Suzuki Baleno 2026

₹ 6.8 लाख से शुरू

EMI केवल8,891/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.17 लाख

EMI केवल7,832/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

EMI केवल6,538/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.09 - 12.04 लाख

EMI केवल11,885/ माह
पात्रता जांचें

केबिन की बात करें, तो डैशबोर्ड लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। इसमें मौजूदा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स जारी रहेंगे। इस बार कंपनी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी ऑफर कर सकती है। इंजन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:टाटा की छोटी इलेक्ट्रिक SUV ने किया कमाल, मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (90 PS और 113 Nm) की जगह नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यही इंजन नई Swift और Dzire में भी मिलता है। यह इंजन 81 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है तथा बेहतर माइलेज के लिए ट्यून किया गया है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:हुंडई फैन्स के लिए खुशखबरी, कंपनी लाई एक और धाकड़ EV, किआ कारेन्स जैसा लुक

Maruti Fronx Facelift

मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट पर भी तेजी से काम कर रही है। इसमें भी नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड ग्रिल, हल्के बदलाव वाली हेडलाइट्स, नए अलॉय व्हील्स और रिवाइज्ड LED टेललाइट्स मिलने की उम्मीद है। केबिन का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन फीचर लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सबसे अहम अपडेट Level-2 ADAS फीचर हो सकता है। मैकेनिकल अपडेट्स की बात करें, तो फ्रॉन्क्स में सबसे बड़ा बदलाव इसके हाइब्रिड सिस्टम को लेकर होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, मारुति अपनी नई सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और फ्रॉन्क्स इस सिस्टम को पाने वाली शुरुआती कारों में शामिल हो सकती है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की बड़ी तैयारी, आ रहीं ये 5 नई दमदार हाइब्रिड SUV, लिस्ट में विजन S भी

यह सिस्टम नए 1.2-लीटर Z12E 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड होगा, जो मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन की जगह ले सकता है। स्पाई फोटोज से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन को Smart Hybrid टेक्नोलॉजी के साथ जारी रखेगी। पहले माना जा रहा था कि फ्रॉन्क्स को इस साल सीरीज सिस्टम मिलेगा, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लॉन्चिंग अगले साल तक टल सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।