Maruti Suzuki की टॉप 5 नई कारें, लिस्ट में 7 सीटर ग्रैंड विटारा के साथ Fronx का नया वर्जन भी
अगर आप मारुति सुजुकी के फैन हैं और नई इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। मारुति ग्रैंड विटारा, वाईएमसी (YMC) और फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के साथ पांच नई गाड़ियां लाने वाली है।
मारुति सुजुकी अपने पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट्स को ऐड करने की तैयारी में लगी है। कंपनी के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें शामिल हैं। ऐसे में अगर आप मारुति सुजुकी के फैन हैं और नई इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। मारुति की इन नई गाड़ियों में ग्रैंड विटारा के साथ वाईएमसी (YMC) और फ्रॉन्क्स हाइब्रिड भी शामिल हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं मारुति सुजुकी की इन अपकमिंग कारों के बारे में।
ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट
ग्रैंड विटारा को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिलने वाला है। उम्मीद है कि यह फेस्टिव सीज़न के आसपास आएगी और इसमें रीडिज़ाइन की गई फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, अपडेटेड LED लाइटिंग और 17-इंच के नए अलॉय व्हील्स होंगे। अंदर की तरफ, इसमें बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल 2 ADAS सेफ्टी टेक्नोलॉजी (जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है) मिलने की उम्मीद है। ग्रैंड विटारा में वही 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और e-CVT गियरबॉक्स मिलता रहेगा, साथ ही 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध रहेगा।
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Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
Maruti Suzuki YMC
₹ 14 - 18 लाख
Maruti Suzuki New Grand Vitara
₹ 14 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Fronx EV
₹ 12 लाख से शुरू
ग्रैंड विटारा सेवन-सीटर
मारुति सुजुकी के ग्रैंड विटारा का सेवन-सीटर वर्जन ला सकती है। इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसके 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च होने की संभावना है। आने वाले मॉडल में आगे और पीछे बढ़े हुए ओवरहैंग्स, बदले हुए फ्रंट और रियर बंपर, नए डिजाइन वाली ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैम्प्स, नए LED DRLs और ऐसी स्टाइलिंग में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो इसे स्टैंडर्ड ग्रैंड विटारा से अलग बनाते हैं। उम्मीद है कि ग्रैंड विटारा सेवन-सीटर में स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेंगे। ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है।
वाईएमसी (YMC)
आने वाली YMC EV के 7-सीटर MPV होने की उम्मीद है, जिसमें प्रीमियम दिखने वाला फ्रंट एंड होगा - जिसमें बंद ग्रिल, सुज़ुकी लोगो, खुला ओपन एयर डैम, मोटी व्हील-आर्च क्लैडिंग, LED टेल लैंप और बहुत कुछ होगा। इस एमपीवी को पहले ही भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। वाईएमसी में पैनोरमिक ग्लास रूफ, बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, e-विटारा जैसा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिक्लाइनिंग सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, लेवल 2 ADAS, सात एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और बहुत कुछ जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि इसमें e-विटारा वाले ही 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे।
फ्रॉन्क्स हाइब्रिड
मारुति सुजुकी पॉप्युलर फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर एसयूवी के लिए एक बड़े अपडेट पर काम कर रही है। हाल ही में सड़कों पर देखे गए टेस्ट म्यूल्स से पता चलता है कि अपडेटेड वर्जन में रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर, नए LED हेडलैंप और टेल लैंप और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। केबिन में वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे एक्सट्रा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खासियत एक नए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन होगा। उम्मीद है कि इस सेटअप में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल सिर्फ एक जनरेटर के तौर पर किया जाएगा, जो वील्ज को चलाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगा। इसका माइलेज लगभग 35 kmpl होने का दावा किया जा रहा है। इस अपडेटेड क्रॉसओवर एसयूवी के इस साल फेस्टिव सीजन के आस-पास लॉन्च होने की उम्मीद है।
इनविक्टो हाइब्रिड का लोअर वेरिएंट
मारुति सुजुकी इनविक्टो असल में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का ही रीबैज्ड वर्जन है। टोयोटा फ्लीट ऑपरेटर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका कम फीचर्स वाला, ज्यादा किफायती और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट लाने की योजना बना रही है। टोयोटा के इस वेरिएंट को लॉन्च करने के बाद मारुति सुजुकी के भी इनविक्टो का लोअर-स्पेक वर्जन लाने की उम्मीद है। यह वेरिएंट खासतौर से कमर्शियल और कैब सेगमेंट को टारगेट करेगा और इसमें जरूरी फीचर्स के साथ-साथ शानदार 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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