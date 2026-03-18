Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मारुति ला रही नई सस्ती कार, इसमें हाइब्रिड, फ्लेक्स, CNG इंजन मिलेंगे; ₹4 लाख से कम होगी कीमत!

Mar 18, 2026 09:16 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

देश की नंबर-1 कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो भी है। उसके पास हैचबैक, SUVs, MPVs के सबसे ज्यादा मॉडल हैं। इसमें कई अफॉर्डेबल कार भी शामिल हैं। देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो (कीमत 3.50 लाख रुपए) भी मारुति के पास है।

मारुति ला रही नई सस्ती कार, इसमें हाइब्रिड, फ्लेक्स, CNG इंजन मिलेंगे; ₹4 लाख से कम होगी कीमत!

देश की नंबर-1 कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो भी है। उसके पास हैचबैक, SUVs, MPVs के सबसे ज्यादा मॉडल हैं। इसमें कई अफॉर्डेबल कार भी शामिल हैं। देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो (कीमत 3.50 लाख रुपए) भी मारुति के पास है। वहीं, ऑल्टो (कीमत 3.70 लाख रुपए), सेलेरियो (कीमत 4.70 लाख रुपए) जैसे कई सस्ते मॉडल मौजूद है। इतना ही नहीं, हैचबैक सेगमेंट पर राज करने वाली वैगनआर और स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमतें भी 6 लाख रुपए से काफी कम है। हालांकि, अब कंपनी एक नई एंट्री लेवल कार लाने की योजना बना रही है। इसे खास तौर पर पहली बार कार खरीदने वालों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर ये कंपनी के पोर्टफोलियो की नई एंट्री लेवल कार हुई तब इसकी कीमत 4 लाख से कम हो सकती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

दरअसल, करंपनी देश के अंदर छोटी कारों के सेगमेंट में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने बताया कि यह मॉडल खास तौर पर भारत के लिए डिजाइन किया जाएगा और अपनी 'मल्टी-पाथवे स्ट्रैटजी' के तहत इसमें कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे। इनमें माइल्ड-हाइब्रिड, फ्लेक्स-फ्यूल और CNG भी शामिल होगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मारुति 'अफॉर्डेबल' और 'एक्सेसबिलिटी' पर अपना ध्यान और भी ज्यादा फोकस्ड कर रही है। खासकर उन ग्राहकों के लिए जो टू-व्हीलर से कार पर अपग्रेड कर रहे हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 670Km दौड़ेगी ये इलेक्ट्रिक कार, कल होगी लॉन्च

GST 2.0 से छोटी कार की कीमतें काफी कम हुईं
कंपनी कम कीमत, बेहतर माइलेज और अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन को मिलाकर, पहली बार कार खरीदने वालों के बीच अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। सितंबर 2025 में GST 2.0 लागू होने के बाद इस स्ट्रैटजी के शुरुआती सकारात्मक संकेत दिखने लगे हैं। GST 2.0 के तहत 4 मीटर से छोटी कारों पर टैक्स की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई थी। इससे एंट्री-लेवल सेगमेंट में कारों की कीमत आम लोगों की पहुंच में आ गई है और खरीदारों की दिलचस्पी फिर से जाग उठी है।

मारुति को FY26 के 11 महीने में 7.6% की ग्रोथ मिली
कंपनी द्वारा निवेशकों के साथ शेयर की गई डिटेल के मुताबिक, इसका नतीजा यह हुआ है कि सितंबर-दिसंबर 2025 की अवधि में पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी बढ़कर 48% हो गई है, जो अप्रैल-अगस्त की अवधि में लगभग 40% थी। यह दर्शाता है कि कम बजट वाले ग्राहकों के बीच कारों की मांग में स्पष्ट रूप से सुधार हो रहा है। इसके बावजूद, छोटे कारों का सेगमेंट अभी भी स्ट्रक्चरल दबाव का सामना कर रहा है, भले ही कारों की कुल बिक्री में सुधार हो रहा हो। मारुति सुजुकी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 11 महीनों (अप्रैल-फरवरी) में कुल 2.20 मिलियन यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी अवधि में हुई 2.04 मिलियन यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले 7.6% ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 4.1 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड, भारत में लॉन्च हुई ये नई कार

मारुति की सेगमेंट वाइज सेल्स

घरेलू बिक्री (जिसमें पैसेंजर व्हीकल, हल्के कमर्शियल व्हीकल और OEM सप्लाई शामिल हैं) में 3.2% की बढ़ोतरी हुई और यह 1.80 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 2.9% बढ़कर 1.66 मिलियन यूनिट्स हो गई। इसके अंदर, यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट ही बिक्री में बढ़ोतरी का मुख्य जरिया बना रहा, जिसमें 4.6% की वृद्धि हुई और यह 689,631 यूनिट तक पहुंच गया।

इसके विपरीत, 'मिनी सेगमेंट' की बिक्री में 11.9% की गिरावट आई और यह 100,550 यूनिट्स तक सिमट गया। यह दर्शाता है कि एंट्री-लेवल कारों की मांग में अभी भी कमजोर है। कॉम्पैक्ट सेगमेंट में 4.6% की बढ़ोतरी हुई और यह 736,313 यूनिट्स तक पहुंच गया। इसमें वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो जैसे मॉडल्स की अच्छी बिक्री का योगदान रहा। मिड-साइज सेडान सेगमेंट में 74.4% की भारी गिरावट देखी गई, जो SUVs की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है।

ये भी पढ़ें:एक चार्ज पर 1200Km दौड़ेने वाली इलेक्ट्रिक कार, कीमत ₹3.47 लाख

एंट्री और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में मारुति की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसकी छोटी कारों की रेंज में मिनी सेगमेंट में ऑल्टो K10 और एस-प्रेसो जैसे मॉडल्स शामिल हैं, जबकि कॉम्पैक्ट कैटेगरी में सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो और इग्निस जैसे मॉडल्स उपलब्ध हैं। ये सभी पेट्रोल और CNG, दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। पैसेंजर गाड़ियों के मामले में भारत में लंबे समय तक ग्रोथ की काफी संभावनाए हैं। भारत में हर 1000 लोगों पर सिर्फ 30 गाड़ियां हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा लगभग 223 और अमेरिका में 755 से ज्यादा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Maruti Car Maruti Alto अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।