Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जुलाई में Maruti Suzuki की गाड़ियों की ताबड़तोड़ सेल, टॉप 10 में 6 कारें, नंबर 1 रही यह कार

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों की लिस्ट में 6 मॉडल मारुति सुजुकी के हैं। साथ ही टॉप 4 की सभी पोजिशन पर मारुति सुजुकी की ही गाड़ियां हैं। कंपनी की टॉप 10 में शामिल 6 कारों ने मिलकर 1,27,987 यूनिट की सेल रिकॉर्ड की।

Maruti Suzuki
मारुति सुजुकी
Maruti Suzuki Wagon R
केवल
6,600/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

जुलाई 2026 की कार सेल में एक बार फिर Maruti Suzuki का दबदबा देखने को मिला। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों की लिस्ट में 6 मॉडल मारुति सुजुकी के हैं। साथ ही टॉप 4 की सभी पोजिशन पर मारुति सुजुकी की ही गाड़ियां हैं। कंपनी की Dzire 23,791 यूनिट की सेल के साथ जुलाई में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। दूसरे नंबर पर WagonR रही, जिसकी 23,338 यूनिट बिकीं। अर्टिगा ने 21,606 यूनिट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, स्विफ्ट 21,538 यूनिट के साथ चौथे नंबर पर रही।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
पात्रता जांचें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,800/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,100/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,700/ माह
पात्रता जांचें

टॉप 4 कारों के बीच सेल का अंतर बेहद कम
टॉप 4 कारों के बीच सेल का अंतर बेहद कम रहा। नंबर-1 डिजायर और चौथे नंबर की स्विफ्ट के बीच सिर्फ 2,253 यूनिट का गैप रहा। इससे पता चलता है कि जुलाई में मारुति की सफलता किसी एक मॉडल पर निर्भर नहीं रही, बल्कि कई हाई-वॉल्यूम कारों ने मिलकर कंपनी को मजबूत ताबड़तोड़ सेल दिलाई।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

EMI केवल6,600/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

EMI केवल6,600/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.09 - 12.04 लाख

EMI केवल11,900/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Eeco

Maruti Suzuki Eeco

₹ 5.21 - 6.36 लाख

EMI केवल6,900/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

EMI केवल6,200/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

EMI केवल15,100/ माह
पात्रता जांचें

टॉप 10 की 6 कारों ने मिलकर की 1,27,987 यूनिट की सेल
मारुति की टॉप 10 में शामिल 6 कारों ने मिलकर 1,27,987 यूनिट की सेल रिकॉर्ड की, जो टॉप 10 की कुल 2,00,868 यूनिट का करीब 64 प्रतिशत है। यह आंकड़ा कंपनियों की डोमेस्टिक होलसेल डिस्पैचेज को दिखाता है, यानी मैन्युफैक्चरर से डीलरशिप तक भेजी गई कारों की संख्या। किसी-किसी महीने में रजिस्ट्रेशन इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन मॉडल-वाइज डिस्पैच से यह पता चलता है कि कंपनियां किस मॉडल का कितना स्टॉक डीलर नेटवर्क को भेज रही हैं।

ये भी पढ़ें:SUV पर गजब डील, 45000 km चलाकर कंपनी को लौटाएं, 60% अमाउंट भी होगा वापस

सिर्फ 453 यूनिट से वैगन R से आगे निकली डिजायर

डिजायर ने जुलाई में वैगन R को सिर्फ 453 यूनिट के मामूली अंतर से पीछे छोड़ा। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में यह तीसरा मौका है जब डिजायर सेल के मामले में नंबर-1 कार बनी है। इससे पहले अप्रैल और मई में भी इसने पहला स्थान हासिल किया था। जबकि, जून में टाटा पंच ने डिजायर को पीछे छोड़ दिया था। डिजायर की बंपर सेल में प्राइवेट बायर्स के अलावा कमर्शियल Tour S वर्जन की मांग भी शामिल है।

ये भी पढ़ें:E20 की क्वॉलिटी पर सरकार ने कही बड़ी बात, ग्राहकों की टेंशन दूर करने की कोशिश

WagonR भी बनी मजबूत दावेदार

23,338 यूनिट के साथ वैगन R जुलाई में नंबर-1 कार बनने से सिर्फ 453 यूनिट दूर रह गई। इसका लंबा-चौड़ा केबिन, पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन और अलग-अलग कीमतों में उपलब्ध वेरिएंट इसे मारुति के मेन वॉल्यूम मॉडल्स में बनाए हुए हैं। वहीं, स्विफ्ट ने 21,538 यूनिट की बिक्री दर्ज की। डिजायर, वैगन R और स्विफ्ट ने मिलकर जुलाई में 68,667 यूनिट की सेल की।

ये भी पढ़ें:50,800 रुपये तक महंगी हो गईं ये दो SUV, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत

अर्टिगा ने बनाया नया बिक्री रिकॉर्ड

21,606 यूनिट की बिक्री के साथ अर्टिगा तीसरे स्थान पर रही और इसने अपना अब तक का सबसे ज्यादा मंथली डिस्पैच के आंकड़े को भी छुआ। खास बात यह है कि जुलाई की टॉप-10 कारों में अर्टिगा अकेली थ्री-रो एमपीवी रही।

(Photo: Carwale)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Suzuki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।