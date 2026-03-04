Hindustan Hindi News
2 लाख कारों का ऑर्डर पेंडिंग, फिर भी सबको इसी कंपनी की कारें चाहिए; प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट तक बढ़ाने का प्लान

Mar 04, 2026 12:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India Limited) के पास 2 लाख कारों का ऑर्डर पेंडिंग है, जिसको देखते हुए कंपनी प्रोडक्शन में धमाकेदार बढ़ोतरी करने जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

2 लाख कारों का ऑर्डर पेंडिंग, फिर भी सबको इसी कंपनी की कारें चाहिए; प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट तक बढ़ाने का प्लान

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के लिए डिमांड संभालना अब चुनौती बनता जा रहा है। कंपनी के पास इस समय करीब 2 लाख गाड़ियों का ऑर्डर बैकलॉग है, यानी लाखों ग्राहक अपनी नई कार का इंतजार कर रहे हैं। इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी अगले महीने से प्रोडक्शन में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है।

सालाना 5 लाख यूनिट की बढ़ोतरी का प्लान

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी सालाना उत्पादन क्षमता में 5 लाख गाड़ियों का इजाफा करने जा रही है। यह विस्तार दो चरणों में होगा।

पहला चरण – हरियाणा का खरखौदा प्लांट

खरखौदा (Kharkhoda) स्थित प्लांट में FY27 की पहली तिमाही में दूसरी असेंबली लाइन शुरू होगी। इससे सालाना 2.5 लाख गाड़ियों का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

दूसरा चरण – गुजरात का हंसलपुर प्लांट

हंसलपुर (Hansalpur) प्लांट में FY27 की दूसरी तिमाही में चौथी प्रोडक्शन लाइन जोड़ी जाएगी। यहां से भी सालाना 2.5 लाख यूनिट जुड़ेंगी। दोनों लाइन पूरी तरह चालू होने के बाद कंपनी हर महीने करीब 20,000 गाड़ियां ज्यादा बना सकेगी।

क्यों बढ़ानी पड़ी उत्पादन क्षमता?

GST दरों में संभावित बदलाव किया जाएगा और बुकिंग में लगातार 20% की बढ़ोतरी होगी। इससे SUV की बढ़ती डिमांड (यूवी सेगमेंट में 12% ग्रोथ) में बढ़ोतरी होगी। पिछले महीने कंपनी ने 1.61 लाख पैसेंजर व्हीकल डिस्पैच किए। फिलहाल कंपनी हर महीने 2.20 से 2.30 लाख गाड़ियां बना रही है।

इनमें से 1.70 लाख से 1.80 लाख यूनिट घरेलू बाजार के लिए और करीब 50,000 यूनिट एक्सपोर्ट के लिए होंगी।

डीलर स्टॉक बेहद कम

इस समय डीलर इन्वेंट्री सिर्फ 12 दिन की है, जिसमें 7 दिन की गाड़ियां ट्रांजिट में शामिल हैं। जबकि इंडस्ट्री का आदर्श स्तर लगभग 30 दिन का माना जाता है, यानी अगर डिमांड अचानक बढ़ती है, तो कंपनी के पास ज्यादा बफर नहीं है।

एक्सपोर्ट मार्केट भी मजबूत

अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में कंपनी की गाड़ियों की अच्छी मांग बनी हुई है। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी पैरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (Suzuki Motor Corporation) की दुनिया भर की कुल बिक्री में करीब 56% योगदान देती है, यानी भारत में प्रोडक्शन बढ़ना, ग्लोबल स्तर पर भी बड़ा असर डालेगा।

ग्राहकों के लिए क्या मायने?

अगर प्रोडक्शन तेजी से नहीं बढ़ा तो लंबी वेटिंग पीरियड की वजह से ग्राहक दूसरी कंपनियों की ओर रुख कर सकते हैं। इसलिए, कंपनी हैचबैक, सेडान और SUV – तीनों सेगमेंट में प्रोडक्शन शेड्यूल लगातार रिव्यू कर रही है, ताकि वेटिंग टाइम कम किया जा सके।

2 लाख गाड़ियों की लंबी कतार और SUV की जबरदस्त डिमांड ने मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि FY27 में यह प्रोडक्शन बूस्ट ग्राहकों की वेटिंग कम कर पाता है या नहीं?

