Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मारुति ने ITI हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना की, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करना और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने में मदद करना है। पहले वर्ष में, लगभग 200 छात्रों को सरकारी आईटीआई हसनगढ़ में स्मार्ट फैक्ट्री लैब में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मारुति ने ITI हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना की, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन से संरेखित, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने सरकारी आईटीआई, हसनगढ़, रोहतक में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब (AML) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करना और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने में मदद करना है। पहले वर्ष में, लगभग 200 छात्रों को सरकारी आईटीआई हसनगढ़ में स्मार्ट फैक्ट्री लैब में प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में रोहतक के उपायुक्त श्री सचिन गुप्ता, आईएएस, के साथ मारुति सुज़ुकी और इंस्टीट्यूट के सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

मारुति सुज़ुकी के सीएसआर आधारित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत यह पहल शैक्षणिक शिक्षा और ऑटोमोबाइल उद्योग की तेजी से बदलती जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के लिए शुरू की गई है। AML वास्तविक शॉप फ्लोर जैसे परिवेश में छात्रों को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के असेंबली, वेल्डिंग, पेंटिंग, मशीनिंग, मेकाट्रोनिक्स और सेफ्टी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है। यह व्यावहारिक कार्यक्रम छात्रों की तकनीकी क्षमता, उद्योग के लिए तैयारी और समग्र रोजगार योग्यता को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.09 - 12.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

₹ 12.31 - 14.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:360° कैमरा, वायरलेस चार्जर, 2 CNG सिलेंडर; स्विफ्ट को टक्कर देने आ रही ये कार

राहुल भारती, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कॉरपोरेट अफेयर्स, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब के बारे में कहा, “हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब के जरिए हम वास्तविक शॉप-फ्लोर अनुभव और आधुनिक मशीनरी को कक्षाओं तक ला रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप यह पहल छात्रों को उद्योग-विशिष्ट प्रक्रियाओं को संभालने का आत्मविश्वास देती है और बदलते ऑटोमोटिव ईकोसिस्टम के लिए प्रतिभा को निखारती है। यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।”

ये भी पढ़ें:ये कंपनी लाई सबसे स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार, 6.8 सेकंड में 0 से 200kph की स्पीड

सचिन गुप्ता, आईएएस, उपायुक्त, रोहतक ने उद्घाटन समारोह में कहा, “आईटीआई हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना रोहतक के कौशल विकास में उत्कृष्टता का केंद्र बनने की यात्रा और विकसित भारत के विज़न में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग-स्तरीय आधारभूत ढांचे, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों और व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण को शुरू करके मारुति सुज़ुकी ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो शैक्षणिक अध्ययन को आधुनिक उद्योग की बदलती जरूरतों के साथ सहजता से जोड़ता है। यह पहल न केवल छात्रों और प्रशिक्षुओं को भविष्य के लिए कौशल प्रदान करेगी और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि इनोवेशन, उत्पादकता तथा तकनीकी उत्कृष्टता की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। यह लैब एक ऐसे उच्च कुशल कार्यबल को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी जो भारत के औद्योगिक परिवर्तन को समर्थन दे सके और वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग परिदृश्य में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत कर सके।”

ये भी पढ़ें:₹8 लाख से कम में आ रही ये नई SUV! नेक्सन, ब्रेजा समेत काइलक से करेगा मुकाबला

इस पहल के जरिए मारुति सुज़ुकी का उद्देश्य छात्रों में उद्योग के लिए जरूरी सही सोच विकसित करना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और तकनीकी दक्षता को मजबूत करना है। समारोह के दौरान, चुने गए छात्रों को ऑफर लेटर भी वितरित किए गए, जो अपने कोर्स पूरा करने के बाद कैंपस सिलेक्शन के तहत मारुति सुज़ुकी में अप्रेंटिस के रूप में शामिल होंगे।

मारुति सुज़ुकी देशभर में विनिर्माण से जुड़े ट्रेडों में 31 आईटीआई को सहायता प्रदान कर रही है। अपने सीएसआर कार्यक्रमों के तहत कंपनी अब तक 18 अत्याधुनिक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब स्थापित कर चुकी है, जो कक्षा में मिलने वाले प्रशिक्षण और उद्योग की कार्यप्रणाली के बीच की खाई को मिटाती है। इसके अलावा, छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मारुति सुज़ुकी प्रत्येक आईटीआई के शीर्ष पांच छात्रों को मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।