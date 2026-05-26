मारुति ने ITI हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना की, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा

इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करना और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने में मदद करना है। पहले वर्ष में, लगभग 200 छात्रों को सरकारी आईटीआई हसनगढ़ में स्मार्ट फैक्ट्री लैब में प्रशिक्षित किया जाएगा।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन से संरेखित, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने सरकारी आईटीआई, हसनगढ़, रोहतक में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब (AML) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करना और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने में मदद करना है। पहले वर्ष में, लगभग 200 छात्रों को सरकारी आईटीआई हसनगढ़ में स्मार्ट फैक्ट्री लैब में प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में रोहतक के उपायुक्त श्री सचिन गुप्ता, आईएएस, के साथ मारुति सुज़ुकी और इंस्टीट्यूट के सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

मारुति सुज़ुकी के सीएसआर आधारित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत यह पहल शैक्षणिक शिक्षा और ऑटोमोबाइल उद्योग की तेजी से बदलती जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के लिए शुरू की गई है। AML वास्तविक शॉप फ्लोर जैसे परिवेश में छात्रों को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के असेंबली, वेल्डिंग, पेंटिंग, मशीनिंग, मेकाट्रोनिक्स और सेफ्टी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है। यह व्यावहारिक कार्यक्रम छात्रों की तकनीकी क्षमता, उद्योग के लिए तैयारी और समग्र रोजगार योग्यता को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

राहुल भारती, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कॉरपोरेट अफेयर्स, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब के बारे में कहा, “हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब के जरिए हम वास्तविक शॉप-फ्लोर अनुभव और आधुनिक मशीनरी को कक्षाओं तक ला रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप यह पहल छात्रों को उद्योग-विशिष्ट प्रक्रियाओं को संभालने का आत्मविश्वास देती है और बदलते ऑटोमोटिव ईकोसिस्टम के लिए प्रतिभा को निखारती है। यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।”

सचिन गुप्ता, आईएएस, उपायुक्त, रोहतक ने उद्घाटन समारोह में कहा, “आईटीआई हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना रोहतक के कौशल विकास में उत्कृष्टता का केंद्र बनने की यात्रा और विकसित भारत के विज़न में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग-स्तरीय आधारभूत ढांचे, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों और व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण को शुरू करके मारुति सुज़ुकी ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो शैक्षणिक अध्ययन को आधुनिक उद्योग की बदलती जरूरतों के साथ सहजता से जोड़ता है। यह पहल न केवल छात्रों और प्रशिक्षुओं को भविष्य के लिए कौशल प्रदान करेगी और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि इनोवेशन, उत्पादकता तथा तकनीकी उत्कृष्टता की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। यह लैब एक ऐसे उच्च कुशल कार्यबल को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी जो भारत के औद्योगिक परिवर्तन को समर्थन दे सके और वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग परिदृश्य में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत कर सके।”

इस पहल के जरिए मारुति सुज़ुकी का उद्देश्य छात्रों में उद्योग के लिए जरूरी सही सोच विकसित करना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और तकनीकी दक्षता को मजबूत करना है। समारोह के दौरान, चुने गए छात्रों को ऑफर लेटर भी वितरित किए गए, जो अपने कोर्स पूरा करने के बाद कैंपस सिलेक्शन के तहत मारुति सुज़ुकी में अप्रेंटिस के रूप में शामिल होंगे।