6 सीट वाली ये इस कार के सभी वैरिएंट हो गए सस्ते, कंपनी इस महीने दे रही इतना बड़ा डिस्काउंट

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो की लग्जरी 6-सीटर कार XL6 को खरीदना इस महीने सस्ता हो गया है। दरअसल, कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर मई में 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,83,500 रुपए है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला इनोवा, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है। बता दें कि XL6 में जेटा, जेटा CNG, अल्फा, जेटा AT, अल्फा+, अल्फा AT और अल्फा+ AT वैरिएंट आते हैं। ग्राहकों को इस कार पर मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा 31 मई तक मिलेगा। ये कार कई शानदार और एडवांस्ड फीचर्स से लैस है।