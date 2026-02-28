मिडिल क्लास ने इस कंपनी की एक साल में 5.4 लाख कार खरीद डालीं, कम कीमत में लग्जरी कार बेच रही
मारुति सुजुकी इंडिया अपनी नेक्सा डीलरशिप से प्रीमियम कारें बेचती हैं। इन कारों की डिमांड भी बहुत हाई है। इनकी डिमांड का इस तरह भी समझा जा सकता है कि इस डीलरशिप से कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर FY25 में 5.4 लाख से ज्यादा यूनिट बेची हैं। ये कंपनी की घरेलू परफॉर्मेंस का लगभग 30% है।
मारुति सुजुकी इंडिया अपनी नेक्सा डीलरशिप से प्रीमियम कारें बेचती हैं। इन कारों की डिमांड भी बहुत हाई है। इनकी डिमांड का इस तरह भी समझा जा सकता है कि इस डीलरशिप से कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर FY25 में 5.4 लाख से ज्यादा यूनिट बेची हैं। ये कंपनी की घरेलू परफॉर्मेंस का लगभग 30% है। 2015 में लॉन्च हुई नेक्सा को असल में उन कस्टमर्स के लिए एक अलग रिटेल एक्सपीरियंस के तौर पर पेश किया गया था जो पारंपरिक शोरूम के माहौल के बजाय ज्यादा पॉलिश्ड और प्रीमियम ऑप्शन ढूंढ रहे थे।
सिर्फ एक साल के अंदर, नेक्सा नेटवर्क पहले ही 100 आउटलेट्स तक बढ़ गया था, जिससे इसके तेजी से विस्तार की शुरुआत हुई। आज, नेक्सा पोर्टफोलियो में बलेनो, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस, जिम्नी, इनविक्टो और हाल ही में लॉन्च हुई ई विटारा जैसे मॉडल शामिल हैं। ई विटारा कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार भी है। इस मॉडल के साथ कंपनी ने इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट में एंट्री की है।
कंपनी ने 200वां स्टूडियो खोला
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने 200वें NEXA स्टूडियो आउटलेट के खुलने की घोषणा की है। यह मारुति सुजुकी के अपने फ्लैगशिप ‘NEXA’ चैनल के तहत प्रीमियम और पर्सनलाइज्ड कार ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के सफर में एक और कदम है। जगह और सेल्स पोटेंशियल के आधार पर, NEXA चैनल को दो फॉर्मेट में बनाया गया है, जिसमें NEXA मेन आउटलेट और NEXA स्टूडियो आउटलेट शामिल हैं। कुल मिलाकर, NEXA सेल्स नेटवर्क के अभी 530 से ज्यादा शहरों में 740 से ज्यादा आउटलेट हैं।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, मिस्टर हिसाशी ताकेउची ने कहा, "NEXA का मतलब है इनोवेशन, डिजाइन और प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस है। NEXA स्टूडियोज का तेजी से बढ़ना दिखाता है कि हम सेमी-अर्बन इलाकों में अपने एस्पिरेशनल कस्टमर्स को यह एक्सपीरियंस देने के लिए कमिटेड हैं। इन इलाकों में ऐसे कस्टमर्स का एक बढ़ता हुआ सेगमेंट है जो प्रीमियम कार खरीदने का एक्सपीरियंस चाहते हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें ऐसी जगहों पर अपने NEXA फुटप्रिंट को बढ़ाकर खुशी हो रही है। हम अपने डीलर पार्टनर्स और कस्टमर्स के उनके भरोसे और जोश के लिए शुक्रगुजार हैं जो NEXA की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सपोर्ट से हमारा मकसद FY 2030-31 के आखिर तक NEXA स्टूडियो आउटलेट्स की कुल संख्या 600 तक ले जाना है।"
जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ चैनल
मारुति सुजुकी ने जुलाई 2015 में अपना NEXA चैनल लॉन्च किया था ताकि कार खरीदने के बेहतरीन एक्सपीरियंस के जरिए नए तरह के कस्टमर्स को आकर्षित किया जा सके। NEXA लॉन्च करने के एक साल के अंदर, कंपनी ने 94 शहरों में 100 NEXA सेल्स आउटलेट सफलतापूर्वक स्थापित किए। FY 2024-25 में 5.4 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री के साथ, NEXA मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री का लगभग 30% है। मारुति सुजुकी NEXA के जरिए बलेनो, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस, जिम्नी, इनविक्टो और ई विटारा बेचती है।
