Maruti Suzuki की छोटी SUV बढ़ाने वाली है टाटा पंच की टेंशन, 6.25 लाख रुपये हो सकती है कीमत
मारुति सुजुकी, टाटा की टेंशन बढ़ाने वाली है। कंपनी अपनी एक छोटी एसयूवी लाने वाली है, जिसकी सीधी टक्कर टाटा पंच से होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 6.25 लाख रुपये हो सकती है।
मारुति सुजुकी की कारों का भारत में जबर्दस्त क्रेज है। कंपनी के पोर्टफोलियो में एक से बढ़ कर एक गाड़ियां मौजूद हैं। खास बात है कि मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में कई नई गाड़ियों को भी लाने की तैयारी कर रही है। इनमें फेसलिफ्ट के साथ कुछ नए मॉडल्स भी शामिल हैं। इन अपकमिंग कारों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम Y43 है। यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसकी टक्कर जून 2026 की बेस्ट सेलिंग एसयूवी टाटा पंच से होगी। आइए जानते हैं कंपनी इस अपकमिंग एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।
डिजाइन और फीचर्स
मारुति Y43 का डिजाइन 'टॉल-बॉय SUV' जैसा हो सकता है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार मारुति इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट्स और LED टेललाइट्स देगी। साइड से देखने पर इसका साइज बॉक्सी हो सकता है। एसयूवी जैसा लुक देने के लिए इसमें 16-इंच या 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। मारुति इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 9-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स दे सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Tata Punch EV
₹ 9.69 - 12.59 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.84 लाख
इंजन ऑप्शन
टाटा की तरह मारुति आमतौर पर अपनी कारों में कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन नहीं देती है। हालांकि, मारुति Y43 में हमें कई पावरट्रेन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। Y43 में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड और 1.2-लीटर पेट्रोल CNG ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इंजन के कई ऑप्शन होने से बायर्स अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं। फिर चाहे वह ज्यादा पावर वाला हो या बेहतर माइलेज देने वाला। इससे Y43 को टाटा पंच के मुकाबले बढ़त मिल सकती है।
सेफ्टी
इंडियन बायर अब सेफ और मजबूत कारों को पसंद करने लगे हैं। इसी को देखते हुए मारुति ने मारुति डिजायर, विटारा और ई-विटारा जैसी सेफ कारें लाने पर पूरा जोर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाली मारुति कारें जैसे - Y43 भी इनमें शामिल होंगी। इसमें हमें मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है।
लॉन्च टाइमलाइन और कीमत
अभी तक Y43 को इंडियन सड़कों पर नहीं देखा गया है। हालांकि, उम्मीद है कि यह SUV 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में आ सकती है। उम्मीद की जा रही है कि Y43 की कीमत पंच से कम या इसके बेहद आसपास हो सकती है। मोटपऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार Y43 की कीमत 6.25 लाख रुपये से 11 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच हो सकती है। इस प्राइसिंग के साथ यह भारत की सबसे सस्ती SUV भी बन सकती है।
(Photo: SRK Designs)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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