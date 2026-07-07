Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maruti Suzuki की छोटी SUV बढ़ाने वाली है टाटा पंच की टेंशन, 6.25 लाख रुपये हो सकती है कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मारुति सुजुकी, टाटा की टेंशन बढ़ाने वाली है। कंपनी अपनी एक छोटी एसयूवी लाने वाली है, जिसकी सीधी टक्कर टाटा पंच से होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 6.25 लाख रुपये हो सकती है। 

Maruti Suzuki की छोटी SUV बढ़ाने वाली है टाटा पंच की टेंशन, 6.25 लाख रुपये हो सकती है कीमत
Tata Punch
EMI केवल7,309/ माह

मारुति सुजुकी की कारों का भारत में जबर्दस्त क्रेज है। कंपनी के पोर्टफोलियो में एक से बढ़ कर एक गाड़ियां मौजूद हैं। खास बात है कि मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में कई नई गाड़ियों को भी लाने की तैयारी कर रही है। इनमें फेसलिफ्ट के साथ कुछ नए मॉडल्स भी शामिल हैं। इन अपकमिंग कारों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम Y43 है। यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसकी टक्कर जून 2026 की बेस्ट सेलिंग एसयूवी टाटा पंच से होगी। आइए जानते हैं कंपनी इस अपकमिंग एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 21.82 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें

डिजाइन और फीचर्स

मारुति Y43 का डिजाइन 'टॉल-बॉय SUV' जैसा हो सकता है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार मारुति इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट्स और LED टेललाइट्स देगी। साइड से देखने पर इसका साइज बॉक्सी हो सकता है। एसयूवी जैसा लुक देने के लिए इसमें 16-इंच या 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। मारुति इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 9-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स दे सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.59 - 10.55 लाख

EMI केवल7,309/ माह
पात्रता जांचें
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.69 - 12.59 लाख

EMI केवल12,670/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

EMI केवल15,063/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.09 - 12.04 लाख

EMI केवल11,885/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 24.97 - 28.61 लाख

EMI केवल32,649/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.84 लाख

EMI केवल7,571/ माह
पात्रता जांचें

इंजन ऑप्शन

टाटा की तरह मारुति आमतौर पर अपनी कारों में कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन नहीं देती है। हालांकि, मारुति Y43 में हमें कई पावरट्रेन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। Y43 में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड और 1.2-लीटर पेट्रोल CNG ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इंजन के कई ऑप्शन होने से बायर्स अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं। फिर चाहे वह ज्यादा पावर वाला हो या बेहतर माइलेज देने वाला। इससे Y43 को टाटा पंच के मुकाबले बढ़त मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:नई स्कॉर्पियो N के लिए हो जाइए तैयार, अगले महीने हो सकती है लॉन्च, नई eSUV भी

सेफ्टी

इंडियन बायर अब सेफ और मजबूत कारों को पसंद करने लगे हैं। इसी को देखते हुए मारुति ने मारुति डिजायर, विटारा और ई-विटारा जैसी सेफ कारें लाने पर पूरा जोर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाली मारुति कारें जैसे - Y43 भी इनमें शामिल होंगी। इसमें हमें मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:टाटा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहा दो SUV का तगड़ा स्पेशल एडिशन

लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

अभी तक Y43 को इंडियन सड़कों पर नहीं देखा गया है। हालांकि, उम्मीद है कि यह SUV 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में आ सकती है। उम्मीद की जा रही है कि Y43 की कीमत पंच से कम या इसके बेहद आसपास हो सकती है। मोटपऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार Y43 की कीमत 6.25 लाख रुपये से 11 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच हो सकती है। इस प्राइसिंग के साथ यह भारत की सबसे सस्ती SUV भी बन सकती है।

ये भी पढ़ें:सबकुछ छोड़ इस इलेक्ट्रिक कार पर टूटे ग्राहक, 2 साल के अंदर बिक गईं 75,000 कारें

(Photo: SRK Designs)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।