Maruti Suzuki की इस छोटी कार के पीछे पड़े लोग, 254% बढ़ी सेल, मई 2026 में बाकी कारों की भी ताबड़तोड़ बिक्री
कंपनी की धमाकेदार सेल में S-Presso, सेलेरियो, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा और डिजायर जैसी कारों का बड़ा हाथ रहा। कंपनी के अधिकतर मॉडल्स की सेल शानदार रही, लेकिन कुछ मॉडल ऐसी भी हैं जिनकी सेल में गिरावट देखी गई है।
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने मई 2026 में ताबड़तोड़ सेल की है। कंपनी की सेल में 254% तक की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ देखी गई है। पिछले साल मई में कंपनी की सेल 1,35,962 यूनिट थी, जो इस साल 40% बढ़ कर 1,90,337 यूनिट हो गई। कंपनी की धमाकेदार सेल में S-Presso, सेलेरियो, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा और डिजायर जैसी कारों का बड़ा हाथ रहा। कंपनी के अधिकतर मॉडल्स की सेल शानदार रही, लेकिन कुछ मॉडल ऐसी भी हैं जिनकी सेल में गिरावट देखी गई है। तो आइए डीटेल में जानते हैं मारुति सुजुकी की मई 2026 में हुई सेल के बारे में।
सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति डिजायर
कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति डिजायर रही। मई 2026 में डिजायर की कुल 24,546 यूनिट्स की सेल हुई। मई 2025 में यह आंकड़ा 18,084 यूनिट्स था। इस तरह डिजायर की बिक्री में ईयर-ऑन-ईयर 36 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर मारुति फ्रॉन्क्स रही। इस कॉम्पैक्ट SUV की 20,686 यूनिट्स मई 2026 में बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने 13,584 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। यानी फ्रॉन्क्स ने 52 फीसदी की जबरदस्त ऐनुअल ग्रोथ हासिल की। वहीं, मारुति अर्टिगा तीसरे स्थान पर रही। इस MPV की मई 2026 में 20,350 यूनिट्स बिकीं, जो मई 2025 की 16,140 यूनिट्स के मुकाबले 26 फीसदी ज्यादा है।
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Maruti Suzuki S-Presso
₹ 3.5 - 5.25 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
बलेनो और वैगन R ने भी दिखाया दम
मारुति बलेनो ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मई 2026 में इसकी 18,396 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 11,618 यूनिट्स था। इस तरह बलेनो की सेल में 58 प्रतिशन की ग्रोथ हुई। वहीं, मारुति वैगन R की cR 2026 में 18,076 यूनिट्स बिकीं, जो मई 2025 की 13,949 यूनिट्स के मुकाबले 30 फीसदी ज्यादा हैं। मारुति स्विफ्ट की बात करें तो, इसकी 17,519 यूनिट्स मई 2026 में बिकीं। पिछले साल इसी महीने में स्विफ्ट की 14,135 यूनिट्स की सेल हुई थी। इस हिसाब से स्विफ्ट की सेल में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
ग्राहकों को खूब पसंद आ रही विक्टोरिस
मारुति ईको की बिक्री भी बढ़ी है। मई 2026 में इसकी 13,240 यूनिट्स ग्राहकों तक पहुंचीं, जबकि पिछले साल इसी महीने 12,327 यूनिट्स बिकी थीं। इस तरह ईको की बिक्री में 7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मारुति विक्टोरिस, जो कंपनी का नया मिड-साइज मॉडल है, लगातार ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। मई 2026 में इस प्रीमियम SUV की 10,853 यूनिट्स बिकीं। वहीं, मारुति ऑल्टो ने सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। मई 2025 में जहां इसकी 4,970 यूनिट्स बिकी थीं, वहीं मई 2026 में बिक्री बढ़कर 9,887 यूनिट्स तक पहुंच गई। यानी ऑल्टो की बिक्री में 99 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
ग्रोथ के मामले में एस-प्रेसो ने बाजी मारी
मारुति ग्रैंड विटारा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मई 2026 में इसकी 9,366 यूनिट्स बिकीं, जबकि मई 2025 में 5,197 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस तरह ग्रैंड विटारा की बिक्री में 80 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ वाले मॉडल की बात करें तो मारुति एस-प्रेसो ने बाजी मारी। मई 2026 में इसकी 6,388 यूनिट्स बिकीं, जबकि मई 2025 में इसकी केवल 1,806 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। यानी एस-प्रेसो की बिक्री में 254 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। मारुति XL6 की 3,770 यूनिट्स मई 2026 में बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने 3,507 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस तरह इसकी बिक्री में 7 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी हुई। वहीं, मारुति सेलेरियो ने भी 62 फीसदी की मजबूत ग्रोथ दर्ज की। मई 2026 में इसकी 3,770 यूनिट्स बिकीं, जबकि मई 2025 में यह आंकड़ा 1,861 यूनिट्स था।
ब्रेजा और जिम्नी की सेल में गिरावट
मारुति ब्रेजा उन चुनिंदा मॉडलों में शामिल रही जिनकी बिक्री घटी। मई 2025 में जहां इसकी 15,566 यूनिट्स बिकी थीं, वहीं मई 2026 में बिक्री घटकर 13,425 यूनिट्स रह गई। यानी ब्रेजा की बिक्री में 14 फीसदी की गिरावट आई। दूसरी तरफ मारुति जिम्नी कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कारों में शामिल रही। मई 2026 में इसकी सिर्फ 516 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि मई 2025 में 682 यूनिट्स बिकी थीं। यानी जिम्नी की बिक्री में 24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। मारुति इनविक्टो की बिक्री भले ही 35 फीसदी बढ़ी हो, लेकिन इसकी कुल बिक्री अभी भी काफी कम रही। मई 2026 में इनविक्टो की केवल 301 यूनिट्स बिकीं, जबकि मई 2025 में 223 यूनिट्स ग्राहकों तक पहुंची थीं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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