नंबर-1 बनने से चूक गई मारुति अर्टिगा, ₹5.65 लाख की इस कार ने मारी बाजी; स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा भी छूटी पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज कार बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज कार बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) बीते महीने कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बनकर उभरी है। इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर ने 37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,224 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 15,460 यूनिट था। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपये से शुरू होती है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

टॉप पोजीशन से चूक गई मारुति अर्टिगा बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। अर्टिगा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,072 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। वैगनआर ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 17,025 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,393 यूनिट कार की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही मारुति ब्रेजा बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। ब्रेजा ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 16,130 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,540 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,545 यूनिट कार की बिक्री की।

17% बढ़ गई ऑल्टो की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,515 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ईको रही। मारुति ईको ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,333 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति सुजुकी विक्टोरिस को इस दौरान कुल 11,062 नए लोगों ने खरीदा।

बारहवें नंबर पर रही मारुति सिलेरियो बिक्री इस लिस्ट में 11वें नंबर पर मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति XL6 ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,959 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, बारहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी सिलेरियो रही। मारुति सिलेरियो ने इस दौरान 40 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,353 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तेरहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इग्निस रही। मारुति इग्निस ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,250 यूनिट कार की बिक्री की।