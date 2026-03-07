ब्रेजा, अर्टिगा, स्विफ्ट भी फेल! ₹6.30 लाख की इस मारुति कार ने मारी बाजी, 30km माइलेज ने बनाया नंबर-1
मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बीते महीने मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।
मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बीते महीने मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। इस दौरान मारुति डिजायर ने सालाना आधार पर 32 पर्सेंट की बढ़ोतरी हासिल की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 14,694 यूनिट था। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये है। जबकि यह अधिकतम 30 किलोमीटर तक का माइलेज ऑफर करती है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
25% घट गई वैगनआर की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,863 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,807 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,850 यूनिट कार की बिक्री की।
फ्रोंक्स की बिक्री में भी 35% की गिरावट
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,833 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,632 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,898 यूनिट कार की बिक्री की।
11000 यूनिट से ज्यादा बिकी ईको
दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 13,021 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ईको रही। मारुति ईको ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,620 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,787 यूनिट कार की बिक्री की।
23% घट गई मारुति इग्निस की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,859 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि बारहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी XL6 रही मारुति XL6 ने इस दौरान 93 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,633 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, तेरहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इग्निस रही। मारुति इग्निस ने इस दौरान 23 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,848 यूनिट कार की बिक्री की।
532 यूनिट बिकी मारुति जिम्नी
दूसरी ओर चौदहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी सिलेरियो रही। मारुति सिलेरियो ने इस दौरान 80 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 862 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि पंद्रहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी जिम्नी रही। मारुति जिम्नी ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 532 यूनिट कार की बिक्री की।
लास्ट पोजीशन पर रही इनविक्टो
सोलहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी एस-प्रेसो रही मारुति एस–प्रेसो ने इस दौरान 73 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 451 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। इनविक्टो ने इस दौरान 62 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 143 यूनिट कार की बिक्री की।
