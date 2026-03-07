Hindustan Hindi News
ब्रेजा, अर्टिगा, स्विफ्ट भी फेल! ₹6.30 लाख की इस मारुति कार ने मारी बाजी, 30km माइलेज ने बनाया नंबर-1

Mar 07, 2026 01:05 pm IST
मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बीते महीने मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।

मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बीते महीने मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। इस दौरान मारुति डिजायर ने सालाना आधार पर 32 पर्सेंट की बढ़ोतरी हासिल की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 14,694 यूनिट था। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये है। जबकि यह अधिकतम 30 किलोमीटर तक का माइलेज ऑफर करती है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

ये भी पढ़ें:₹7.31 लाख की इस SUV के सामने क्रेटा, ब्रेजा, फ्रोंक्स भी फेल, बिक्री में नंबर-1

फ्रोंक्स की बिक्री में भी 35% की गिरावट

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,833 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,632 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,898 यूनिट कार की बिक्री की।

11000 यूनिट से ज्यादा बिकी ईको

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 13,021 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ईको रही। मारुति ईको ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,620 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,787 यूनिट कार की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर 421 km दौड़ने वाली इस कार पर आया ₹1.20 लाख का डिस्काउंट

23% घट गई मारुति इग्निस की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,859 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि बारहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी XL6 रही मारुति XL6 ने इस दौरान 93 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,633 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, तेरहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इग्निस रही। मारुति इग्निस ने इस दौरान 23 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,848 यूनिट कार की बिक्री की।

532 यूनिट बिकी मारुति जिम्नी

दूसरी ओर चौदहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी सिलेरियो रही। मारुति सिलेरियो ने इस दौरान 80 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 862 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि पंद्रहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी जिम्नी रही। मारुति जिम्नी ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 532 यूनिट कार की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:छप्पड़फाड़ डिस्काउंट! एक झटके में ₹1.30 लाख तक सस्ती हो गई ये इलेक्ट्रिक कार

लास्ट पोजीशन पर रही इनविक्टो

सोलहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी एस-प्रेसो रही मारुति एस–प्रेसो ने इस दौरान 73 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 451 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। इनविक्टो ने इस दौरान 62 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 143 यूनिट कार की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में 'लाइव हिंदुस्तान' से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित 'Digi journo of the Quarter' अवार्ड भी मिल चुका है।

