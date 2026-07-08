लोगों के दिलों-दिमाग में घुस गई ₹6.26 लाख की यह कार, बिक्री में बनी नंबर-1; ये स्विफ्ट, बलेनो, फ्रोंक्स भी नहीं

मारुति सुजुकी की कारों की डिमांड भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है।

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मारुति सुजुकी की कारों की डिमांड भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बीते महीने मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। इस दौरान मारुति डिजायर ने सालाना आधार पर 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,899 यूनिट्स कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 15,484 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

31% बढ़ गई वैगनआर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 31 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,952 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,111 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,215 यूनिट कार की बिक्री की।

फ्रोंक्स और बलेनो का जलवा बरकरार दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 34 पर्सेंट की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,135 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 39 पर्सेंट की भारी सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,488 यूनिट कार की बिक्री की। कंपनी की इन दोनों प्रीमियम गाड़ियों को ग्राहकों का भरपूर प्यार मिल रहा है।

ऑल्टो की बिक्री में 106% का उछाल सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान सबसे ज्यादा 106 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,388 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ईको रही। मारुति ईको ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,230 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही, जिसने इस दौरान कुल 10,035 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

31% घट गई मारुति ब्रेजा की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दसवें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा को इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा। इसकी कुल 9,939 यूनिट कार ही बिकीं। जबकि ग्यारहवें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा ने 33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,092 यूनिट्स बेचीं। वहीं, बारहवें नंबर पर मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति सुजुकी XL6 ने 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,711 यूनिट कार की बिक्री की।

कैसी रही बाकी गाड़ियों की बिक्री? बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी सेलेरियो रही। सेलेरियो ने 38 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ केवल 1,261 यूनिट कार की बिक्री की। वहींं, चौदहवें नंबर पर इस लिस्ट में मारुति एस-प्रेसो रही। एस-प्रेसो ने 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,028 यूनिट्स बेचीं। इसके बाद पंद्रहवें नंबर पर मारुति जिम्नी रही। जिम्नी ने 5 पर्सेंट सालाना गिरावट के साथ 354 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, सोलहवें नंबर पर मारुति इनविक्टो। इनविक्टो ने 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 349 यूनिट्स की बिक्री की। बता दें कि जून, 2026 में मारुति इग्निस और सियाज की एक भी यूनिट नहीं बिकी।