मारुति सुजुकी की नई एसयूवी, टाटा पंच को देगी टक्कर, 5.50 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत
मारुति सुजुकी भारत में अपनी माइक्रो सेगमेंट की नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति की यह माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को टक्कर देगी। 80hp और 101.8 Nm के टॉर्क वाले थ्री-सिलिंडर इंजन के साथ आ सकती है।
मारुति सुजुकी भारत में अपनी माइक्रो सेगमेंट की नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति की यह माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को टक्कर देगी। Gaadiwaadi की रिपोर्ट के अनुसार इस माइक्रो-एसयूवी का कोडनेम Y43 है। टाटा पंच की यह राइवल 80hp और 101.8 Nm के टॉर्क वाले थ्री-सिलिंडर इंजन के साथ आ सकता है। साथ ही कंपनी इसका सीएनजी वेरिएंट भी ला सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।
सीएनजी वेरिएंट भी सकता है लॉन्च
मारुति Y43 की लंबाई लगभग 3.8 मीटर, चौड़ाई 1.7 मीटर से अधिक और ऊंचाई 1.6 मीटर से अधिक होने की उम्मीद है। इसका वीलबेस लगभग 2.5 मीटर का हो सकता है। मारुति सुजुकी इस नई माइक्रो-एसयूवी को Z12E 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर कर सकती है। यह इंजन 80 हॉर्सपावर और 111.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी इसी इंजन का सीएनजी वेरिएंट भी ला सकती है, जो 69 हॉर्सपावर और 101.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा।
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2027 की शुरुआत में Y43 लॉन्च होने की उम्मीद
मारुति सुजुकी 2027 की शुरुआत में Y43 लॉन्च कर सकती है। इसके बेस मॉडल की कीमत 5.25-5.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। यह मॉडल उन सात एसयूवी में से एक होगा जिन्हें कंपनी अगले 5-6 सालों में लॉन्च करने का सोच रही है। एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी लगभग 20% है और आने वाले वर्षों में नए और अपडेटेड मॉडल्स के साथ अपनी पकड़ मजबूत करने का लक्ष्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी का अगला बड़ा लॉन्च एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एमपीवी होगा। इसका कोडनेम 'YMC' है। हालांकि, इस ईवी के बाद, कंपनी एंट्री-लेवल कारों पर फोकस करेगी।
आने वाला है ब्रेजा का फेसलिफ्ट
मारुति सुजुकी ब्रेजा सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे पॉप्युलर एसयूवी में से एक है। जल्द ही इसे एक नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है। इस बार इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सीएनजी टैंक लगाने का तरीका होगा। हाल ही में लॉन्च हुई विक्टोरिस की तरह, नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में भी अंडरबॉडी सीएनजी टैंक लगा होगा। इंजन की बात करें तो, इसमें वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पेट्रोल मोड में 102 बीएचपी और 137 एनएम का टॉर्क और सीएनजी मोड में 87 बीएचपी और 121.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।
मारुति सुजुकी विक्टॉरिस की तरह नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में भी अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक ऑफर किया जा सकता है। इससे ब्रेजा सीएनजी के बूट में काफी जगह बचेगी और ग्राहकों को ज्यादा लगेज स्पेस मिलेगा। इससे ब्रेजा सीएनजी लंबे सफर के लिए एक बेहद प्रैक्टिल कार बन जाएगी और बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ड्राइविंग के दौरान शानदार हैंडलिंग मिलेगी।
(Photo: Carwale)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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