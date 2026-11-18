मारुति सुजुकी आने वाले समय में एक नई माइक्रो SUV, 3-रो एसयूवी और इलेक्ट्रिक एमपीवी लॉन्च करने की तैयारी में है। ये कारें 2027 में बाजार में एंट्री कर सकती हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में अपने कुछ नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर आप भी मारुति की नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए सही फैसला हो सकता है। कंपनी आने वाले समय में एक नई माइक्रो SUV, 3-रो एसयूवी और इलेक्ट्रिक एमपीवी लॉन्च करने की तैयारी में है। ये कारें 2027 में बाजार में एंट्री कर सकती हैं। इन नई गाड़ियों के जरिए कंपनी एसयूवी और इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है।

Maruti Suzuki Y43 Micro SUV मारुति सुजुकी की नई माइक्रो एसयूवी को हाल ही में पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसे फिलहाल Y43 कोडनेम दिया गया है। यह कंपनी की एंट्री-लेवल एसयूवी होगी, जो मार्केट में टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 5.6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इस एसयूवी में बॉक्सी डिजाइन और टॉल स्टांस देखने को मिलेगा, जिससे केबिन में ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-Series पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 5-स्पीड मैन्युअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आएगा। इसके अलावा, फैक्ट्री फिटेड CNG वेरिएंट और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 9-इंच SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, 6 एयरबैग और ESP जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

7-Seater Grand Vitara (Y17) मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के 3-रो वर्जन पर भी काम कर रही है, जिसे Y17 कोडनेम दिया गया है। यह एसयूवी मौजूदा 5-सीटर ग्रैंड विटारा और इनविक्टो एमपीवी के बीच अपनी जगह बनाएगी। इसकी लॉन्चिंग 2027 में हो सकती है और कीमत 14 लाख रुपये से 23 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। नई एसयूवी में Global C प्लेटफॉर्म का लंबा वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें लंबा व्हीलबेस और रियर ओवरहैंग होगा। इसे 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन में लाया जा सकता है। 6-सीटर वर्जन में सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलेंगी। इसमें 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (AWD ऑप्शन के साथ), 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और अंडरबॉडी CNG सेटअप मिलने की उम्मीद है। फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट और Level-2 ADAS शामिल हो सकते हैं।

Maruti YMC 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV मारुति सुजुकी की नई 3-रो इलेक्ट्रिक एमपीवी को YMC कोडनेम दिया गया है। इसका डेब्यू Bharat Mobility Global Expo 2027 में हो सकता है, जबकि लॉन्च मार्च 2027 तक होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह इलेक्ट्रिक MPV e-Vitara के e-HEARTECT मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें लंबी रूफलाइन, बॉक्सी रियर डिजाइन, स्मूद बॉडी पैनल और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। इसका डिजिटल केबिन e-Vitara से लिया जा सकता है। YMC में e-Vitara के 49kWh और 61kWh LFP बैटरी पैक मिलने की संभावना है, जिनसे एक बार चार्ज करने पर 500km से ज्यादा की क्लेम्ड रेंज मिल सकती है।