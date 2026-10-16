Maruti Suzuki का जलवा, मार्केट मे 40.96% हिस्सेदारी, टाटा और हुंडई छूटीं पीछे

मारुति सुजुकी ने FY2026-27 की पहली छमाही में कमाल कर दिया है। कंपनी ने डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल कर ली है। टाटा मोटर्स इस दौरान दूसरे नंबर पर रही। आइए जानते हैं डीटेल।

इंडियन कार मार्केट में मारुति सुजुकी ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही में मारुति सुजुकी ने टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल कर ली है। टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़े ऑटोमेकर की पोजिशन हासिल की है। वहीं, हुंडई के मार्केट शेयर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।

मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 40.96% पहुंची सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 40.96% हो गई। पिछले साल इसी दौरान यह 38.71% थी। यानी कंपनी ने 2.25 पर्सेंट पॉइंट की बढ़त हासिल की है। FY2025-26 में मारुति की हिस्सेदारी घटकर 39.26% रह गई थी। अब छोटी कारों की मांग, बेहतर प्रोडक्शन और एसयूवी सेगमेंट में बढ़ती मौजूदगी ने कंपनी को दोबारा मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से प्रोडक्शन बढ़ने के कारण डीलरशिप तक गाड़ियों की सप्लाई में भी सुधार हुआ है। कंपनी ने अपडेटेड ब्रेजा और बलेनो जैसे मॉडल की शानदार डिनमांड को भी बेहतर डिस्पैच की वजह बताया है।

टाटा मोटर्स बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी टाटा मोटर्स ने इस टाइम पीरियड में अपने मार्केट शेयर को 13.32% से बढ़ाकर 14.82% कर लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया, जिसकी हिस्सेदारी 14.48% से घटकर 13.58% रह गई। इस तरह टाटा मोटर्स घरेलू पैसेंजर व्हीकल बाजार में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। टाटा मोटर्स के मुताबिक अपडेटेड टियागो और पंच के साथ इलेक्ट्रिक और सीएनजी मॉडल की मांग ने सेल को बढ़ाने में मदद की है। वहीं, महिंद्रा की हिस्सेदारी में गिरावट के कारण दोनों कंपनियों की रैंकिंग बदल गई।

हुंडई के मार्केट शेयर में बड़ी गिरावट हुंडई मोटर इंडिया का मार्केट शेयर मेन कार मैन्युफैक्चरर्स में सबसे ज्यादा घटी है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान कंपनी की हिस्सेदारी 13.22% से गिरकर 11.57% रह गई। यह 1.65 प्रतिशत अंक की गिरावट है। वित्त वर्ष 2024-25 में हुंडई की हिस्सेदारी 13.92% थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 12.60% रह गई थी। अब कंपनी चौथे स्थान पर बनी हुई है। किआ का मार्केट शेयर लगभग स्टेबल रहा और मामूली बढ़त के साथ 6.40% पर पहुंच गई। इसके बावजूद कोरियाई कंपनियों की कंबाइन्ड हिस्सेदारी 19.60% से घटकर 17.97% रह गई। वहीं, यूरोपीय कंपनियों का कंबाइन्ड मार्केट शेयर भी 3.68% से घटकर 3.05% हो गया।

जापानी कंपनियों को मिला मिला-जुला रिस्पॉन्स मारुति की बढ़त से जापानी कार कंपनियों का कंबाइन्ड मार्केट शेयर 48.45% से बढ़कर 49.45% हो गया। हालांकि, टोयोटा की हिस्सेदारी 8.07% से घटकर 6.56% और होंडा की 1.22% से घटकर 1.15% रह गई। निसान की हिस्सेदारी जरूर 0.44% से बढ़कर 0.77% हो गई।