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मारुति सुजुकी और महिंद्रा ला रहे अपनी दो-दो नई SUV, रेनो और हुंडई की भी बड़ी तैयारी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मार्केट में कई बेहतरीन सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें मारुति सुजुकी की दो एसयूवी और महिंद्रा की दो एसयूवी के साथ हुंडई और रेनो की एक-एक एसयूवी शामिल हैं।

मारुति सुजुकी और महिंद्रा ला रहे अपनी दो-दो नई SUV, रेनो और हुंडई की भी बड़ी तैयारी

सब-4 मीटर SUV लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा का इंतजार कर लीजिए। मार्केट में कई बेहतरीन सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें मारुति सुजुकी की दो एसयूवी और महिंद्रा की दो एसयूवी के साथ हुंडई और रेनो की एक-एक एसयूवी शामिल हैं। इनमें कुछ मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट हैं और कुछ बिल्कुल नए मॉडल हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग सब-4 मीटर एसयूवी के बारे में।

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रेनो ब्रिजर

रेनो ब्रिजर को मिनी डस्टर भी कहा जा रहा है। यह एसयूवी पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी और इलेक्ट्रिक इंजन ऑप्शन्स के साथ आएगी। नैचुरल पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का होगा और टर्बो-पेट्रोल इंजन भी इसी कैपेसिटी का होगा। इसके अलावा, रेनो एक नए 1.2 लीटर 3-सिलेंडर हाइब्रिड इंजन पर भी काम कर रहा है। यह इंजन मिलर साइकिल पर चलेगा, जिससे इसकी माइलेज काफी शानदार होने की उम्मीद की जा रही है। सीएनजी की बढ़ती मांग को देखते हुए, रेनॉल्ट टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी वर्जन भी ऑफर करेगी।

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हुंडई बेयॉन बेस्ड एसयूवी

हुंडई एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर एसयूवी पर काम कर रहा है। इसे टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है। यह असल में बेयॉन वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे इंटरनल कोडनेम BC4i है। हुंडई के ज्यादातक मॉडल्स की तरह इसमें भी शानदार एलईडी डीआरएल, स्प्लिट हेडलैंप और बड़ी हुंडई एसयूवी से इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल होगा। इसमें नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह इंजन हुंडई भारत के लिए डिवेलप कर रहा है। यह इंजन कई हुंडई मॉडल्स में उपलब्ध 1.0-लीटर टर्बो और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन्स के बीच की कैटिगरी का होगा। नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए भी रेडी होगा।

महिंद्रा विजन S

महिंद्रा ने पिछले साल अपने नए NU-IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कई नए कॉन्सेप्ट पेश किए थे। यह एक नया मॉड्यूलर, मल्टी-एनर्जी मोनोकोक प्लेटफॉर्म है जिसे 3.9 मीटर से 4.3 मीटर लंबाई वाली SUV और EV के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी अपने इसी प्लैटफॉर्म पर बनी विजन S को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एसयूवी 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन में आएगी। इसका कंपनी इलेक्ट्रिक वर्जन भी ला सकती है।

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महिंद्रा थार फेसलिफ्ट

महिंद्रा ने पिछले साल एसयूवी में एक छोटा सा अपडेट किया था। ऐसा लगता है कि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं और इसमें एक और अपडेट करना चाहते हैं। थार फेसलिफ्ट में कई अपडेट्स होंगे, जिनमें नया ग्रिल, रॉक्स जैसी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और रिंग-टाइप एलईडी डीआरएल्स शामिल हैं। अलॉय वील का डिजाइन भी बदलेगा। मैकेनिकली एसयूवी में पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है।

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मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड

मारुति अपनी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लाने वाली है। यह इस क्रॉसओवर एसयूवी का एक मिड-लाइफ अपडेट होगा। रिपोर्ट्स की मानें, तो इसमें कंपनी स्ट्रॉन्ग हाब्रिड इंजन ऑफर कर सकती है, जिससे इसका माइलेज 30 से 35 kmpl हो सकता है। साथ ही इसमें लेवल 2 ADAS भी मिलने की उम्मीद है। फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक डिजाइन और इंटीरियर में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसे साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

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मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट

कंपनी अपनी पॉप्युलर मिड-साइड एसयूवी ब्रेजा को भी मिड-साइकिल अपडेट देने वाली है। एसयूवी में रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स और नए लोअर बंपर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रेजा फेसलिफ्ट में नए अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड टेललाइट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। केबिन के अंदर, ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और प्रीमियम सॉफ्ट-टच मटेरियल के साथ एक नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। सीएनजी वर्जन में विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी किट मिलेगी। इसके अलावा, एसयूवी में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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