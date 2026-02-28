Hindustan Hindi News
धड़ल्ले से बिकने वाली इन 4 कारों का लोहा सबसे कमजोर, क्रैश टेस्ट में उड़ी धज्जियां; लेने से पहले जान लो

Feb 28, 2026 05:39 pm IST
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। इसके पोर्टफोलियो में 17 मॉडल शामिल हैं। इसमें हैचबैक, सेडान, SUV और MPV सभी शामिल हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के पास देश की सबसे सस्ती कार से लेकर कई लग्जरी कार भी मौजूद हैं।

धड़ल्ले से बिकने वाली इन 4 कारों का लोहा सबसे कमजोर, क्रैश टेस्ट में उड़ी धज्जियां; लेने से पहले जान लो

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। इसके पोर्टफोलियो में 17 मॉडल शामिल हैं। इसमें हैचबैक, सेडान, SUV और MPV सभी शामिल हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के पास देश की सबसे सस्ती कार से लेकर कई लग्जरी कार भी मौजूद हैं। मारुति की कारों को लो मेंटेनेंस और हाई माइलेज के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि देश के अंदर इनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। हालांकि, बात जब सेफ्टी की आती है तब कई मॉडल काफी कमजोर नजर आते हैं।

दरअसल, मारुति के पोर्टफोलियो में ऐसी कई कारें है जिनका लोहा काफी कमजोर है। इन्हें ग्लोबल NCAP ने अपने क्रैश टेस्ट में 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। ये सभी पॉपुलर कार हैं। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में शामिल वैगनआर तो देश की नंबर-1 कार है। ऐसे में आप भी मारुति की इन कारों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब इनकी सेफ्टी रेटिंग जान लीजिए।

अर्टिगा को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
मारुति की पॉपुलर 7-सीटर अर्टिगा को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 23.63 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 19.40 पॉइंट मिले। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपए है।

इग्निस को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
बात करें नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल इग्निस की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 16.48 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.86 पॉइंट मिले। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपए है।

एस-प्रेसो को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
अब बात करें मारुति की मिनी SUV कही जाने वाली एस-प्रेसो की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 20.03 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.52 पॉइंट मिले। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए है।

वैगनआर को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
अब बात की जाए मारुति के साथ देश की सबसे पॉपुलर कार वैगनआर की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 19.69 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.40 पॉइंट मिले। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपए है।

