टैक्स कटौती के बाद इन 4 कारों पर टूट पड़े ग्राहक, लेकिन इनका लोहा सबसे कमजोर! क्रैश टेस्ट में उड़ी धज्जियां

संक्षेप: त्यौहारी सीजन के मौके पर लागू हुए नए GST 2.0 स्लैब ने कारों को खरीदना आसान बना दिया है। जिसके चलते कारों की सेल्स में रिकॉर्ड उछाल आया है। खासकर मारुति सुजुकी की कारों की सेल्स सबसे ज्यादा रही है। कंपनी ने धनतेरस के दिन ही 41,000 कारें बेच डालीं।

Sun, 19 Oct 2025 03:37 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
त्यौहारी सीजन के मौके पर लागू हुए नए GST 2.0 स्लैब ने कारों को खरीदना आसान बना दिया है। जिसके चलते कारों की सेल्स में रिकॉर्ड उछाल आया है। खासकर मारुति सुजुकी की कारों की सेल्स सबसे ज्यादा रही है। कंपनी ने धनतेरस के दिन ही 41,000 कारें बेच डालीं। इन कारों की लिस्ट में कई ऐसे मॉडल भी शामिल हैं जिन्हें ग्लोबल NCAP में सबसे कमजोर सेफ्टी रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर इन कारों को लोहा काफी कमजोर नजर आया। इस लिस्ट में शामिल वैगनआर तो देश की नंबर-1 कार है। बता दें कि वैगनआर मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है।

वैगनआर को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
मारुति के साथ देश की सबसे पॉपुलर कार वैगनआर की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 19.69 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.40 पॉइंट मिले। बता दें कि वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपए है।

इग्निस को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल इग्निस की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 16.48 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.86 पॉइंट मिले। बता दें कि इग्निस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,35,100 रुपए है।

अर्टिगा को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
मारुति की पॉपुलर 7-सीटर अर्टिगा को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 23.63 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 19.40 पॉइंट मिले। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,80,000 रुपए है।

एस-प्रेसो को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
अब बात करें मारुति की मिनी SUV कही जाने वाली एस-प्रेसो की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 20.03 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.52 पॉइंट मिले। बता दें कि एस-प्रेसो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3,49,900 रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
