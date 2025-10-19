टैक्स कटौती के बाद इन 4 कारों पर टूट पड़े ग्राहक, लेकिन इनका लोहा सबसे कमजोर! क्रैश टेस्ट में उड़ी धज्जियां

संक्षेप: त्यौहारी सीजन के मौके पर लागू हुए नए GST 2.0 स्लैब ने कारों को खरीदना आसान बना दिया है। जिसके चलते कारों की सेल्स में रिकॉर्ड उछाल आया है। खासकर मारुति सुजुकी की कारों की सेल्स सबसे ज्यादा रही है। कंपनी ने धनतेरस के दिन ही 41,000 कारें बेच डालीं।

त्यौहारी सीजन के मौके पर लागू हुए नए GST 2.0 स्लैब ने कारों को खरीदना आसान बना दिया है। जिसके चलते कारों की सेल्स में रिकॉर्ड उछाल आया है। खासकर मारुति सुजुकी की कारों की सेल्स सबसे ज्यादा रही है। कंपनी ने धनतेरस के दिन ही 41,000 कारें बेच डालीं। इन कारों की लिस्ट में कई ऐसे मॉडल भी शामिल हैं जिन्हें ग्लोबल NCAP में सबसे कमजोर सेफ्टी रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर इन कारों को लोहा काफी कमजोर नजर आया। इस लिस्ट में शामिल वैगनआर तो देश की नंबर-1 कार है। बता दें कि वैगनआर मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है।

वैगनआर को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग

मारुति के साथ देश की सबसे पॉपुलर कार वैगनआर की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 19.69 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.40 पॉइंट मिले। बता दें कि वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपए है।

इग्निस को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग

नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल इग्निस की तो इसे भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 16.48 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से सिर्फ 3.86 पॉइंट मिले। बता दें कि इग्निस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,35,100 रुपए है।

अर्टिगा को ग्लोबल NCAP ने 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग

मारुति की पॉपुलर 7-सीटर अर्टिगा को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 23.63 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 19.40 पॉइंट मिले। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,80,000 रुपए है।