टाटा ने महिंद्रा को छोड़ा पीछे, लेकिन नंबर-1 की बाजी मार ले गई ये कंपनी, ये हुंडई और टोयोटा से भी आगे

संक्षेप: नवंबर 2025 की कार बिक्री में मारुति सुजुकी एक बार फिर से नंबर-1 बन गई। टाटा ने महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए नंबर-2 की पोजिशन हासिल की है। हुंडई और टोयोटा ने भी बढ़त हासिल की। आइए सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

भारत के ऑटो मार्केट में नवंबर 2025 का महीना काफी शानदार रहा। त्योहारी सीजन के बाद भी ग्राहकों की खरीदारी कम नहीं हुई, जिसका सीधा असर कंपनियों की सेल्स में दिखाई पड़ा। कारों की बिक्री में मारुति सुजुकी ने बाजी मारी, जबकि दोपहिया सेगमेंट में हीरो नंबर-1 रही। मारुति सुजुकी के लिए नवंबर 2025 का महीना अब तक का सबसे बड़ा महीना साबित हुआ। मारुति ने इस नवंबर बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने कुल 2,29,021 यूनिट की सेल की, जो पिछले साल की तुलना में 26% ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

घरेलू PV (पैसेंजर व्हीकल्स) सेल्स की बात करें तो इसकी बिक्री 1,70,971 यूनिट्स तक पहुंच गईं, जो 21% की बड़ी छलांग है। वहीं, मारुति की छोटी कारों (S-Presso, Alto K10, Celerio, WagonR) में भी 37% की ग्रोथ देखी गई। SUVs अब कंपनी की कुल बिक्री का 30% हिस्सा हैं।

टाटा मोटर्स ने हासिल किया दूसरा स्थान

टाटा मोटर्स ने घरेलू बाजार में 57,436 यूनिट्स डिस्पैच कीं। यह पिछले साल की तुलना में 22% अधिक है। नेक्सन, पंच, कर्व जैसे मॉडल्स की मजबूत डिमांड ने टाटा को लगातार टॉप-3 में बनाए रखा है।

तीसरे नंबर पर महिंद्रा

महिंद्रा की SUVs की डिमांड लगातार बढ़ रही है। नवंबर 2025 में कंपनी ने 56,336 यूनिट्स बेचीं, जो 22% ज्यादा है। थार, स्कॉर्पियो-N और XUV700 की भारी डिमांड के चलते महिंद्रा टाटा के बेहद करीब पहुंच गई।

हुंडई की मामूली बढ़त

हुंडई ने नवंबर में 50,340 यूनिट्स बेचीं और 4% की ग्रोथ हासिल की। क्रेटा और वेन्यू अभी भी कंपनी के सबसे बड़े सेल्स ड्राइवर हैं।

टोयोटा की सेल्स में 28% की बढ़त

टोयोटा ने नवंबर में 33,752 यूनिट्स डीलरों को भेजीं, जो 28% साल-दर-साल ग्रोथ है। इनोवा हाईक्रॉस और फॉर्च्यूनर की मजबूत पकड़ यहां भी दिखाई दी।

नवंबर 2025 में किआ की बेस्ट 24% ग्रोथ

किआ ने इस बार 25,489 यूनिट्स डिस्पैच कीं। सोनेट ने कंपनी के लिए सबसे ज्यादा ग्रोथ दिलाई, जबकि सेल्टोस और करेंस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

रेनो की सेल में 30% की जबरदस्त वृद्धि