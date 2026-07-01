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मिडिल क्लास ने इस कंपनी की 30 दिन में 2 लाख से ज्यादा कार खरीदीं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा; ये मॉडल जमकर बिके

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेमगेंट में घरेलू बिक्री की रीढ बनी रहीं, जिसमें कॉम्पैक्ट और मिड-साइज सेगमेंट ने 63,815 यूनिट का योगदान दिया। इस कैटेगरी में बलेनो, सेलेरियो, डिजायर और स्विफ्ट जैसे मॉडल सबसे आगे रहे।

मिडिल क्लास ने इस कंपनी की 30 दिन में 2 लाख से ज्यादा कार खरीदीं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा; ये मॉडल जमकर बिके
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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने जून 2026 की सेल्स का आंकड़ा जारी कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने 200,390 यूनिट की कुल बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के इसी महीने में 167,993 यूनिट की तुलना में बड़ी ग्रोथ को दिखाती है। महीने के लिए ऑटोमेकर का प्रदर्शन मजबूत घरेलू मांग से प्रेरित था, जिसमें 150,150 यूनिट के साथ-साथ 42,768 यूनिट का निर्यात और 7,472 यूनिट की अन्य ओईएम को बिक्री शामिल थी। यह ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ को भी दिखाती है।

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मारुति सुजुकी सेगमेंट वाइज सेल्स जून 2026
कैटेगरीजून 2026जून 2025
पैसेंजर कार्स
मिनी11,4166,414
कॉम्पैक्ट + मिड साइज63,81555,205
यूटिलिटी व्हीकल61,72647,947
वैन10,2309,340
टोटल डोमेस्टिक सेल्स147,187118,906
लाइट कमर्शियल व्हीकल2,9632,433
टोटल डोमेस्टिक सेल्स (PV+LCV)150,150121,339
अन्य OEM सेल्स7,4728,812
टोटल एक्सपोर्ट सेल्स42,76837,842
टोटल सेल्स200,390167,993

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कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेमगेंट में घरेलू बिक्री की रीढ बनी रहीं, जिसमें कॉम्पैक्ट और मिड-साइज सेगमेंट ने 63,815 यूनिट का योगदान दिया। इस कैटेगरी में बलेनो, सेलेरियो, डिजायर और स्विफ्ट जैसे मॉडल सबसे आगे रहे। ऑल्टो और एस-प्रेसो वाले मिनी सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिली। साल-दर-साल इसकी मात्रा दोगुनी से अधिक 11,416 यूनिट हो गई।

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यूटिलिटी व्हीकल कंपनी के लिए एक मजबूत स्तंभ बने रहे, जिनकी बिक्री जून 2026 में 61,726 यूनिट तक पहुंच गई। इस सेगमेंट में ब्रेजा, अर्टिगा और ग्रैंड विटारा जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं। ईको की वैन सेगमेंट ने घरेलू बिक्री में 10,230 यूनिट का योगदान दिया।

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फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 682,724 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में यह 527,861 यूनिट थी। तिमाही के दौरान घरेलू बिक्री 534,807 यूनिट रही, जबकि निर्यात कुल 124,736 यूनिट रहा, जो सभी प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में फाइनेंशियल ईयर की मजबूत शुरुआत का संकेत देता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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