इस SUV पर टूटे लोग, बिक्री में आई 307% की जबरदस्त ग्रोथ
भारत में भले ही जिम्नी (Jimny) की बिक्री औसत हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह SUV शानदार प्रदर्शन कर रही है। जिम्नी की सेल में 7,970 यूनिट तक का एक्सपोर्ट बताता है कि छोटी लेकिन दमदार SUV का जादू दुनिया भर में कायम है।
भारत में भले ही इसकी बिक्री चर्चा में कम रहती हो, लेकिन विदेशों में मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) ने झंडे गाड़ दिए हैं। इस पॉपुलर ऑफ-रोड SUV ने एक्सपोर्ट के मामले में 307% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है और यही इसे फिर से सुर्खियों में ले आया है। कंपनी ने 7,970 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
1,958 से 7,970 यूनिट तक की छलांग
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल जहां जिम्नी (Jimny) के 1,958 यूनिट निर्यात हुए थे, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 7,970 यूनिट तक पहुंच गया, यानी एक साल में 307% की उछाल आई, जो किसी भी मॉडल के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
विदेशों में क्यों छाई जिम्नी?
जिम्नी (Jimny) की खासियत ही इसे अलग बनाती है। इसमें 4x4 ऑफ-रोड क्षमता , कॉम्पैक्ट, मजबूत डिजाइन, हल्की बॉडी और दमदार परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें एडवेंचर और लाइफस्टाइल SUV की पहचान मिलती है। कई देशों में कॉम्पैक्ट और हार्डकोर ऑफ-रोड SUV की डिमांड ज्यादा है और जिम्नी (Jimny) इस जरूरत को पूरी तरह पूरा कर रही है।
भारत बना ग्लोबल सप्लाई हब
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) भारत में जिम्नी (Jimny) का प्रोडक्शन कर इसे कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेज रही है। भारत अब सुजुकी (Suzuki) के लिए एक अहम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेंटर बन चुका है। यहां बनी गाड़ियां लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में निर्यात की जा रही हैं।
भारत में बिक्री क्यों धीमी?
भारतीय बाजार में SUV सेगमेंट में भारी प्रतिस्पर्धा है। यहां ग्राहक ज्यादा फीचर्स, ज्यादा स्पेस और कीमत के हिसाब से बेहतर वैल्यू की उम्मीद करते हैं। जिम्नी (Jimny) का मजबूत ऑफ-रोड कैरेक्टर उसकी ताकत है, लेकिन शहर में रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से कुछ खरीदार दूसरी SUVs को प्राथमिकता देते हैं। इसकी सेल में 307% एक्सपोर्ट की ग्रोथ यह संकेत देती है कि जिम्नी (Jimny) का ग्लोबल क्रेज अभी बरकरार है। अगर कंपनी घरेलू बाजार में कीमत या फीचर अपडेट पर ध्यान देती है, तो भारत में भी इसकी मांग बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
