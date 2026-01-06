Hindustan Hindi News
नए साल में मारुति का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ₹2 लाख सस्ती कर दी ये कार; इतनी रह गई कीमत

नए साल में मारुति का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ₹2 लाख सस्ती कर दी ये कार; इतनी रह गई कीमत

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया ने साल 2026 के पहले महीने यानी जनवरी के लिए कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी नए साल में अपनी जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें जिम्नी सबसे ऊपर है। दरअसल, इस कार को इस महीने खरीदने पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है।

Jan 06, 2026 10:43 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Maruti Suzuki Jimny

मारुति सुजुकी इंडिया ने साल 2026 के पहले महीने यानी जनवरी के लिए कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी नए साल में अपनी जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें जिम्नी सबसे ऊपर है। दरअसल, इस कार को इस महीने खरीदने पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यह लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर SUV के डीलर के स्टॉक के आधार पर थंडर एडिशन या अल्फा वैरिएंट पर ये डिस्काउंट मिल रहा है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि डिस्काउंट कंपनी के डीलर्स की तरफ से ञफर किया जा रहा है। बता दें कि जिम्नी की एक्स-शोरूम कीमतें 12.32 लाख से 14.45 लाख रुपए तक हैं।

जिम्नी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

जिम्नी में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 105 hp का अधिकतम पावर आउटपुट और 134 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों की हाई डिमांड ने इस कंपनी की बढ़ाई टेंशन! 1.75 लाख बुकिंग हुईं पेंडिंग

इसमें स्टील व्हील, ड्रिप रेल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। अल्फा ग्रेड एलॉय व्हील, बॉडी कलर के डोर हैंडल, वॉशर के साथ LED ऑटो हेडलैंप, फॉग लैंप, गहरे हरे रंग का ग्लास, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस सराउंड साउंड भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:3 स्क्रीन, 6 स्पीकर, वायरलेस एंड्रॉयड, थर्ड रो में AC; ऐसा है इस कार का बेस मॉडल

सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड डुअल फ्रंट एयरबैग, साइड और कर्टेन एयरबैग, ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, EBD के साथ एंटी-लॉक ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, साइड-इफेक्ट डोर बीम, इंजन इम्मोबिलाइजर और थ्री पॉइंट इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीटबेल्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

