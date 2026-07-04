लपक लो डील! जुलाई में ₹55,000 सस्ती हो गई मारुति की यह धाकड़ SUV, जानिए क्या है खासियत

मारुति सुजुकी अपनी धाकड़ ऑफ-रोडिंग SUV जिम्नी पर जुलाई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान Maruti Suzuki Jimny पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

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यदि आप ऑफ-रोडिंग SUV के शौकीन हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी धाकड़ ऑफ-रोडिंग SUV जिम्नी पर जुलाई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 50,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं मारुति जिम्नी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी जिम्नी का डिजाइन क्लासिक और ऑफ-रोडिंग लुक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका बॉक्सी शेप, गोल एलईडी हेडलैंप्स, गनमेटल ग्रे ग्रिल और मस्कुलर बंपर इसे सड़कों पर एक अलग और आक्रामक पहचान देते हैं। वहीं, 210 mm के ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस के कारण यह गाड़ी कठिन से कठिन रास्तों को आसानी से पार कर लेती है।

दमदार है एसयूवी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके केबिन में ग्राहकों को वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 9-इंच का बड़ा स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, एबीएस के साथ ईबीडी और ब्रेक एलएसडी जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन परफॉर्मेंस के लिए जिम्नी में 1.5-लीटर का K15B 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 104.8bhp की पावर और 134.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 'ALLGRIP PRO' 4WD सिस्टम के साथ लो-रेंज ट्रांसफर गियर दिया गया है, जो इसे एक बेहतरीन ऑफ-रोडर कार बनाता है।

इतनी है एसयूवी की कीमत एक ऑफ-रोड 4x4 एसयूवी होने के बावजूद मारुति जिम्नी अपने सेगमेंट में काफी अच्छा माइलेज ऑफर करती है। इसके मैनुअल वैरिएंट में 16.94 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट में 16.39 किमी प्रति लीटर का एआरएआई (ARAI) प्रमाणित माइलेज मिलता है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी जिम्नी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.31 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 14.45 लाख रुपये तक जाती है।