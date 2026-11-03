छप्परफाड़ डिस्काउंट! मारुति की इस बाहुबली SUV पर ₹40,000 की डायरेक्ट छूट, मौका नवंबर तक वैलिड

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर एसयूवी जिम्नी पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी जिम्नी खरीदने पर 40,000 रुपये तक की सीधी छूट का फायदा ले सकते हैं।

मारुति सुजुकी जिम्नी पर नवंबर, 2026 में मिल रहा बंपर डिस्काउंट

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 16,500 /माह से शुरू

Maruti Suzuki Jimny

अगले कुछ दिनों में ऑफ-रोडिंग एसयूवी खरीदने की प्लानिंग है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर एसयूवी जिम्नी पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) खरीदने पर 40,000 रुपये तक की सीधी छूट का फायदा ले सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति जिम्नी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी जिम्नी का डिजाइन क्लासिक और ऑफ-रोडिंग लुक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका बॉक्सी शेप, गोल एलईडी हेडलैंप्स, गनमेटल ग्रे ग्रिल और मस्कुलर बंपर इसे सड़कों पर एक अलग और आक्रामक पहचान देते हैं। वहीं, 210 mm के ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस के कारण यह गाड़ी कठिन से कठिन रास्तों को आसानी से पार कर लेती है।

दमदार है एसयूवी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके केबिन में ग्राहकों को वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 9-इंच का बड़ा स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP और ब्रेक एलएसडी जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं।

दमदार है पावरट्रेन परफॉर्मेंस के लिए जिम्नी में 1.5-लीटर का K15B 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 104.8bhp की पावर और 134.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 'ALLGRIP PRO' 4WD सिस्टम के साथ लो-रेंज ट्रांसफर गियर दिया गया है, जो इसे एक बेहतरीन ऑफ-रोडर कार बनाता है।

इतनी है एसयूवी की कीमत एक ऑफ-रोड 4x4 एसयूवी होने के बावजूद मारुति जिम्नी अपने सेगमेंट में काफी अच्छा माइलेज ऑफर करती है। इसके मैनुअल वैरिएंट में 16.94 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट में 16.39 किमी प्रति लीटर का एआरएआई (ARAI) माइलेज मिलता है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी जिम्नी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.59 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 14.67 लाख रुपये तक जाती है।