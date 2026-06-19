मारुति जल्द ला रही है ये 5 धांसू हाइब्रिड कारें, 35 किमी तक मिलेगा माइलेज; जानिए कब होंगी लॉन्च

मारुति सुजुकी हमेशा से अपनी किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों के लिए जानी जाती है। इसी क्रम में अब कंपनी 'हाइब्रिड कारों' के मार्केट में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है।

मारुति सुजुकी हमेशा से अपनी किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों के लिए जानी जाती है। अब कंपनी अपनी इसी साख को और मजबूत करने के लिए 'हाइब्रिड कारों' के मार्केट में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। मारुति सुजुकी अगले पांच सालों में कई नई हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है। इनमें कंपनी खुद की बनाई हुई नई तकनीक का इस्तेमाल करेगी। सबसे खास बात यह है कि ये कारें 35 किमी तक की माइलेज दे सकती हैं। आइए जानते हैं मार्केट में आने जा रहीं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड हाइब्रिड कारों के बारे में विस्तार से।

मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट मारुति की इस बेहद पॉपुलर क्रॉसओवर कार का नया अवतार साल 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। फ्रोंक्स फेसलिफ्ट पहली ऐसी गाड़ी होगी, जिसमें मारुति खुद की बनाई हुई नई हाइब्रिड तकनीक (HEV) देगी। रिपोर्ट की मानें तो इस गाड़ी में 3-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो एक जेनरेटर की तरह काम करके बैटरी को चार्ज करेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि यह कार 35 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज्यादा का बंपर माइलेज दे सकती है।

नई जनरेशन मारुति बलेनो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में राज करने वाली बलेनो भी अब बिल्कुल नए अंदाज और नई तकनीक के साथ मार्केट में आएगी। कंपनी साल 2027 के आसपास बलेनो के नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल को सड़क पर उतारने की प्लानिंग कर रही है। इस कार में भी फ्रोंक्स की तरह ही मारुति का नया और किफायती हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा। इसके आने के बाद बलेनो न सिर्फ दिखने में ज्यादा मॉडर्न हो जाएगी, बल्कि इसका रनिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगा।

मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट अगर आप मिड-साइज एसयूवी के शौकीन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, नई ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान कई बार देखी जा चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार को इसी साल 2026 के आखिर तक भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस नए मॉडल में लुक को थोड़ा चेंज किया जाएगा। हालांकि, एसयूवी के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

मारुति ग्रैंड विटारा 7-सीटर बड़े परिवारों के लिए मारुति अपनी ग्रैंड विटारा का एक बड़ा 7-सीटर वैरिएंट भी लेकर आ रही है। इस एसयूवी को भी मौजूदा 5-सीटर मॉडल के साथ ही इस साल (2026) के अंत तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह गाड़ी दिखने और फीचर्स के मामले में काफी हद तक स्टैंडर्ड ग्रैंड विटारा जैसी ही होगी। बस इसकी लंबाई ज्यादा होगी ताकि तीसरी रो (row) में बैठने के लिए अच्छी जगह मिल सके।