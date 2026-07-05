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अगले 12 महीनों में आ रही हैं मारुति की ये 5 धांसू कारें, इनमें EV भी शामिल; जानिए कब होंगी लॉन्च

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आने वाले समय में बड़ा धमाका करने जा रही है। बता दें कि कंपनी अगले साल तक 5 नए धांसू मॉडल्स मार्केट में उतारने जा रही है।

अगले 12 महीनों में आ रही हैं मारुति की ये 5 धांसू कारें, इनमें EV भी शामिल; जानिए कब होंगी लॉन्च
Maruti Suzuki YMC
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भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आने वाले समय में बड़ा धमाका करने जा रही है। हाल ही में कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी 'e Vitara' की शुरुआत थोड़ी धीमी रही है। इसके बाद कंपनी अब भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अगले साल तक 5 नए धांसू मॉडल्स मार्केट में उतारने जा रही है। इस लिस्ट में पॉपुलर कारों के फेसलिफ्ट वर्जन से लेकर पूरी तरह से नई हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी 5 अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

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Kia Seltos
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नई मारुति ब्रेजा

मारुति सुजुकी आगामी 23 जुलाई को अपनी पॉपुलर एसयूवी ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है। इस कार में नए बंपर, अपडेटेड हेडलाइट्स, टेललैंप्स और नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में अब बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ड्राइवर-साइड पावर एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS मिल सकता है। इसके अलावा, नया 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है। इससे टैक्स कम होने के कारण इसकी कीमत काफी घट जाएगी।

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नई मारुति बलेनो

ब्रेजा के लॉन्च के बाद कंपनी इसी साल अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल भी पेश करेगी। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। नई बलेनो में एक नई ऊपरी ग्रिल और थोड़ा बदला हुआ फ्रंट बंपर देखने को मिल सकता है। हालांकि, कार की हेडलाइट्स और इंटीरियर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही कार के इंजन और मैकेनिकल पार्ट्स में भी कंपनी कोई बदलाव नहीं करने जा रही है।

मारुति सुजुकी YMC

मारुति सुजुकी पहली बार एक ऑल-इलेक्ट्रिक MPV पर काम कर रही है। इसे 'YMC' कोडनाम दिया गया है। इस फैमिली कार की टेस्टिंग भारतीय सड़कों पर शुरू हो चुकी है। यह नया मॉडल कंपनी की 'e Vitara' पर बेस्ड होगी। इसमें वही बैटरी पैक और पावरट्रेन मिल सकते हैं। इसका बाहरी लुक किसी रफ-एंड-टफ एसयूवी जैसा होगा, जबकि अंदर से यह e Vitara जैसी दिखेगी। इस शानदार इलेक्ट्रिक MPV को साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

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नई मारुति फ्रोंक्स

मारुति अपनी बेहद पॉपुलर क्रॉसओवर फ्रोंक्स का फेसलिफ्ट मॉडल भी जल्द मार्केट में उतारेगी। इस कार के डिजाइन को नया लुक देने के साथ-साथ कंपनी इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में करने वाली है। नई फ्रोंक्स में कंपनी एक खास सीरीज हाइब्रिड इंजन दे सकती है, जो 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। इसमें पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जनरेटर का काम करेगा। माना जा रहा है कि यह सेटअप करीब 35 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देगा।

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मारुति सुजुकी Y43

साल 2027 की दूसरी छमाही में मारुति एक बिल्कुल नई माइक्रो-एसयूवी लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसे 'Y43' कोडनाम दिया गया है। मार्केट में आने के बाद मारुति की यह छोटी एसयूवी सीधे तौर पर टाटा पंच और हुंडई एक्सटर को कड़ी टक्कर देगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस कार के फीचर्स, इंजन या डिजाइन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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