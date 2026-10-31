मार्केट में 5 नई SUV लाने जा रही मारुति, इनमें 35 KM तक माइलेज वाला मॉडल भी; कब होंगी लॉन्च?

मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नए मॉडल लाने जा रही है। कंपनी की इस लिस्ट में नई SUV से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर मॉडल तक शामिल हैं।

मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नए मॉडल लाने जा रही है। कंपनी की इस लिस्ट में नई SUV से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर मॉडल तक शामिल हैं। आने वाले समय में ग्राहकों को अपडेटेड फ्रोंक्स, नई ग्रैंड विटारा और इसका 7-सीटर मॉडल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, कंपनी एक नई माइक्रो SUV पर भी काम कर रही है। खास बात यह है कि मारुति अपनी पहली सस्ती हाइब्रिड कार भी लाने वाली है। यह करीब 35Km का माइलेज दे सकती है। आइए जानते हैं इन पांचों अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार।

1. मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर SUV फ्रोंक्स का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। इसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले डिजाइन और फीचर्स में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसके एक्सटीरियर और केबिन को पहले से ज्यादा नया लुक दे सकती है। हालांकि, इसके इंजन और फीचर्स को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

2. मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड फ्रोंक्स फेसलिफ्ट के बाद कंपनी इसका हाइब्रिड मॉडल भी पेश कर सकती है। इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। खास बात यह है कि इसमें सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रोंक्स करीब 35Km प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। बाद में यही टेक्नोलॉजी स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो में भी आ सकती है।

3. मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा को भी जल्द नया अपडेट मिलने वाला है। इसके फ्रंट ग्रिल, बंपर और LED लाइट्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसमें नए 17-इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। केबिन में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें पहले वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा। इसे फेस्टिव सीजन के आसपास लाया जा सकता है।

4. मारुति ग्रैंड विटारा 7-सीटर मार्केट में 7-सीटर SUV की बढ़ती मांग को देखते हुए मारुति ग्रैंड विटारा का बड़ा मॉडल भी लाने वाली है। इसमें 5-सीटर मॉडल के मुकाबले लंबा बॉडी डिजाइन और बड़ा केबिन मिलेगा। इसके फ्रंट ग्रिल, बंपर, LED हेडलैंप और DRL में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके ऑटोमैटिक वैरिएंट में AWD यानी ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल सकता है।