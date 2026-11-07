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भारतीय मार्केट में एक नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV लाने की तैयारी कर रही मारुति, जानिए कब होगी लॉन्च

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट में अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक MPV को फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है। 

maruti suzuki is preparing to bring new 7-seater electric mpv
नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV लाने की तैयारी कर रही मारुति
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मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट में अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक MPV को फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों के आधार पर कुछ नए रेंडर तैयार किए गए हैं। इनसे इसकी संभावित डिजाइन का अंदाजा मिलता है। यह इलेक्ट्रिक MPV HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इस पर कंपनी की e Vitara भी बनी है। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, इसे फरवरी 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस नई इलेक्ट्रिक एमपीवी के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन

मारुति सुजुकी YMC के रेंडर में आगे की तरफ बंद ग्रिल वाला डिजाइन नजर आता है। इसमें उल्टे L-शेप के LED हेडलैंप और ऊपर की तरफ कनेक्टेड LED DRL दिए जा सकते हैं। आगे बड़े एयर डैम और दोनों तरफ फॉग लैंप मिलेंगे। साइड से इसका लुक काफी मजबूत होगा। इसमें बड़ी विंडो, ऊंचा स्टांस, पारंपरिक डोर हैंडल और बड़े अलॉय व्हील मिल सकते हैं। वहीं, पीछे की तरफ उल्टे L-शेप के LED टेललैंप, रियर वाइपर और सिंपल बंपर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ये रेंडर हैं और फाइनल डिजाइन इससे अलग हो सकता है।

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शानदार होगी एमपीवी की केबिन

केबिन की बात करें तो मारुति सुजुकी YMC में e Vitara जैसा डुअल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक AC, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक MPV 7-सीटर लेआउट में आ सकती है। इसके अलावा, दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स के साथ 6-सीटर वर्जन भी मिलने की संभावना है।

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500 KM+ मिल सकता है रेंज

मारुति सुजुकी YMC इलेक्ट्रिक MPV को HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसमें e Vitara वाले बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसमें 49kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो 144bhp की पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगा। इस सेटअप में e Vitara की दावा की गई रेंज 440 किलोमीटर है। इसके अलावा, 61kWh का बड़ा बैटरी पैक भी मिल सकता है। इसके साथ 174bhp की इलेक्ट्रिक मोटर और 543 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। हालांकि, YMC का आकार बड़ा होने के चलते इसकी रेंज e Vitara से कम हो सकती है।

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कब होगी लॉन्च?

लॉन्च की बात करें तो मारुति सुजुकी YMC को फरवरी 2027 में पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। इसकी संभावित कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है। लॉन्च के बाद भारतीय मार्केट में इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस EV, BYD eMax7 और VinFast VF MPV 7 जैसी इलेक्ट्रिक MPV से होगा। यह मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाइनअप में एक बड़ा मॉडल होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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