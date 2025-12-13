बड़ी फैमिली के लिए मारुत ला रही नई इलेक्ट्रिक MPV, 500 km से ज्यादा मिलेगा रेंज; जानिए कब होगी लॉन्च

संक्षेप: मारुति सुजुकी आने वाले साल में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी 2026 में एक से बढ़कर एक नए मॉडल लॉन्च करने वाली है। अपकमिंग लाइन-अप में एक नई इलेक्ट्रिक फैमिली कार भी शामिल है।

Dec 13, 2025 04:18 pm IST

मारुति सुजुकी आने वाले साल में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी 2026 में एक से बढ़कर एक नए मॉडल लॉन्च करने वाली है। अपकमिंग लाइन-अप में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली फ्रोंक्स और ब्रेजा का फेसलिफ्ट और एक नई इलेक्ट्रिक फैमिली कार भी शामिल है। जिसे फिलहाल मारुति YMC के कोडनेम से जाना जा रहा है। यह नई इलेक्ट्रिक MPV भारत में मारुति की दूसरी EV होगी। इसका सीधे तौर पर किआ कैरेंस क्लैविस EV को टक्कर देगी। पोजिशनिंग की बात करें तो इसे अर्टिगा और XL6 से ऊपर रखा जाएगा।

कब लॉन्च होगी ईवी नई मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV की लॉन्च टाइमलाइन को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार 2026 के अंत तक भारतीय बाजार में एंट्री कर सकती है। माना जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। यह MPV 27PL स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के डेरिवेटिव पर तैयार की जाएगी। इससे साफ है कि मारुति अपने EV पोर्टफोलियो में कॉमन टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लागत को कंट्रोल में रखने की रणनीति अपना रही है।

500 किमी से ज्यादा मिलेगा रेंज पावरट्रेन की बात करें तो मारुति YMC में e Vitara के बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। इसमें 49kWh और 61kWh के दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। मारुति e Vitara में छोटा बैटरी पैक करीब 343km (WLTP) की रेंज देता है। जबकि बड़ा बैटरी पैक 543km (ARAI) तक की दावा की गई रेंज ऑफर करता है। ऐसे में नई इलेक्ट्रिक MPV भी फैमिली यूज के लिए अच्छी रेंज और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दे सकती है। यह लॉन्ग ड्राइव और रोजमर्रा की जरूरतों दोनों को कवर करेगी।