maruti suzuki is bringing these 3 exciting cars to the indian market including ev बजट रखिए तैयार, इंडियन मार्केट में मारुति लाने जा रही ये 3 धांसू कार; इनमें EV भी है शामिल, जानिए कब होगी लॉन्च
Hindi News ऑटो न्यूज़

बजट रखिए तैयार, इंडियन मार्केट में मारुति लाने जा रही ये 3 धांसू कार; इनमें EV भी है शामिल, जानिए कब होगी लॉन्च

मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट के लिए आने वाले समय में कई नई गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें एक हाइब्रिड कॉम्पैक्ट एसयूवी, ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी और कुछ नए मॉडल शामिल होंगे।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 06:39 PM
मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। अब कंपनी आने वाले समय में कई नई गाड़ियां मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें एक हाइब्रिड कॉम्पैक्ट एसयूवी, ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी और कुछ नए मॉडल शामिल होंगे। ये सभी 2026 और 2027 के दौरान इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। आइए जानते हैं आने वाले टाइम में भारतीय मार्केट में एंट्री करने जा रही ऐसी ही तीन मोस्ट-अवेटेड मारुति कारों के बारे में विस्तार से।

मारुति ई-विटारा

सबसे ज्यादा चर्चा कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara को लेकर है जिसका प्रोडक्शन गुजरात के हंसरपुर प्लांट में शुरू हो चुका है। पहले इसे फेस्टिव सीजन में लॉन्च करने की उम्मीद थी लेकिन अब टाइमलाइन शिफ्ट होकर अगले साल की शुरुआत तक हो सकती है। मारुति e Vitara में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे जिनमें 49 kWh और 61 kWh शामिल हैं। बड़ी बैटरी सिंगल चार्ज पर करीब 500 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है।

मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड

मारुति सुजुकी अपनी इन-हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी HEV Series Hybrid पर भी काम कर रही है जिसे रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड कहा जाता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल सबसे पहले कंपनी की पॉपुलर एसयूवी फ्रोंक्स में होगा। इसके टेस्ट म्यूल्स पहले ही कई बार देखे जा चुके हैं। यह सेटअप 1.2-लीटर Z12E पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम को जोड़ेगा। फ्रोंक्स का नया हाइब्रिड वर्जन 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे।

मारुति न्यू 7-सीटर

दूसरी ओर मारुति एक नई 7-सीटर प्रीमियम एसयूवी पर भी काम कर रही है। यह एसयूवी महिंद्रा XUV700, हुंडई अल्काजार और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसकी लंबाई 4.5 मीटर से ज्यादा हो सकती है और ग्लोबल-C प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। लंबे व्हीलबेस के साथ इसमें तीसरी रो की सीट भी दी जाएगी। इस नई 7-सीटर एसयूवी को 2026-2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

