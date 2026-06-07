हो जाइए तैयार! मार्केट में एक बाद एक मारुति लेकर आ रही 4 धाकड़ SUV; 35 km तक मिलेगा माइलेज
मारुति सुजुकी एक बार फिर से भारतीय सड़कों पर अपना सिक्का जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी क्रम में कंपनी अब मिड-साइज एसयूवी, हाइब्रिड क्रॉसओवर और 7-सीटर सेगमेंट में चार गाड़ियां लेकर आ रही है।
मारुति सुजुकी एक बार फिर से भारतीय सड़कों पर अपना सिक्का जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बदलते वक्त, नए कड़े नियमों और ग्राहकों की हाई-टेक डिमांड को देखते हुए कंपनी इस साल अपने पूरे लाइनअप को एक बेहद बड़े और बड़े बदलाव के साथ पेश करने जा रही है। इसी क्रम में कंपनी अब मिड-साइज एसयूवी, हाइब्रिड क्रॉसओवर और 7-सीटर सेगमेंट में चार ऐसी गाड़ियां लेकर आ रही है। यह सीधे तौर पर फीचर्स, माइलेज और बजट के मामले में कॉम्पिटिशन को कड़ी टक्कर देंगी। अगर आप भी इस साल अपने घर एक नई कार लाने की सोच रहे हैं तो मारुति की ये 4 अपकमिंग कार आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है।
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
मारुति ब्रेजा जल्द ही नए फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च होने वाली है। टेस्टिंग के दौरान दिखी इस कार के एक्सटीरियर में नए बंपर, अपडेटेड फॉग लैंप और बिल्कुल नए अलॉय व्हील्स जैसे कॉस्मेटिक बदलाव मिलेंगे। इसके केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हुए बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे कमाल के फीचर्स जोड़े जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हो सकता है। इसमें 1.5-लीटर इंजन की जगह फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इससे टैक्स कम होने के कारण ग्राहकों को इसकी कीमतों में बड़ा फायदा मिल सकता है।
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Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.01 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड
लॉन्च के बाद से ही मार्केट में धूम मचाने वाली फ्रोंक्स को अब एक बहुत बड़ा मेकओवर मिलने जा रहा है। इस क्रॉसओवर में नए डिजाइन के बंपर, एलईडी लाइट्स और एडवांस सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें कंपनी का नया स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा, जिसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जनरेटर की तरह काम करेगा। माना जा रहा है कि यह जादुई सेटअप करीब 35 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देगा।
ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट
मारुति की फ्लैगशिप एसयूवी ग्रैंड विटारा को भी इस फेस्टिव सीजन के आसपास एक फ्रेश और मस्कुलर लुक मिलने वाला है। अपडेटेड मॉडल में नई फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, शार्प एलईडी लाइटिंग और आकर्षक 17-इंच के नए अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो रोड पर इसे अलग पहचान देंगे। कार के अंदर अब बड़ी 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS मिलेगा। हालांकि, एसयूवी के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।
ग्रैंड विटारा 7-सीटर
बड़े और जॉइंट परिवारों को ध्यान में रखते हुए मारुति अब ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक नई 7-सीटर एसयूवी (कोडनेम: Y17) पर काम कर रही है। तीसरी रो (row) के पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह और कम्फर्ट बनाने के लिए इसके व्हीलबेस को लंबा किया गया है। इस प्रीमियम एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और छह स्टैंडर्ड एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसे भी फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसमें मौजूदा ग्रैंड विटारा वाले ही माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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