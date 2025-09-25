Maruti Suzuki Invicto Secures Five Stars in BNCAP मारुति की इस कार को भी सेफ्टी के लिए मिले 5-स्टार, फौलाद सा मजबूत निकला लोहा; आप बंद आंखों से खरीदें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Maruti Suzuki Invicto Secures Five Stars in BNCAP

मारुति की इस कार को भी सेफ्टी के लिए मिले 5-स्टार, फौलाद सा मजबूत निकला लोहा; आप बंद आंखों से खरीदें

ये कार नेक्सा सेफ्टी शील्ड के तहत एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स की एक बड़ी रेंज को शामिल करके ग्राहक की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। बता दें कि GST में कटौती के बाद इनविक्टो की कीमत में 61,500 रुपए का अंतर आ गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 05:22 PM
Maruti Suzuki Jimnyarrow

मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड की प्रीमियम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इनविक्टो UV को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) में सेफ्टी के लिए पूरी 5-स्टार रेटिंग मिली है। प्रीमियम थ्री-रो वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड UV इनविक्टो को मजबूत स्ट्रक्चर स्टैबिलिटी और आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। ये कार नेक्सा सेफ्टी शील्ड के तहत एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स की एक बड़ी रेंज को शामिल करके ग्राहक की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। बता दें कि GST में कटौती के बाद इनविक्टो की कीमत में 61,500 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि मारुति डिजायर और विक्टोरिस को भी 5-स्टार रेटिंग मिली है।

इनविक्टो के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल

स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन)
मॉडर्न सुविधाओं और ई-कॉल वर्किंग के साथ सुजुकी कनेक्ट
फ्रंट और रियर पहियों पर डिस्क ब्रेक
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
ABS के साथ EBD
ESP के साथ हिल होल्ड असिस्ट
3-पॉइंट ELR सीटबेल्ट
आइसोफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड सीट एंकरेज
360-डिग्री व्यू कैमरा के साथ डायनामिक गाइडलाइन्स
फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट सेफ्टी, साइड इम्पैक्ट सेफ्टी और पैदल यात्री इम्पैक्ट सेफ्टी

ये भी पढ़ें:इन 5 कॉम्पैक्ट कारों पर सबसे ज्यादा टैक्स कटौती हुई, ग्राहकों के ₹1.50 तक फायदा

इस उपलब्धि के संबंध में मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिसाशी ताकेउचि ने कहा, "सुरक्षा हमेशा से मारुति सुज़ुकी की प्रोडक्ट फिलॉसफी के केंद्र में रही है। हमें अपनी प्रीमियम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूवी, इनविक्टो के लिए भारत NCAP असेसमेंट में प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने पर गर्व है। भारत NCAP ने भारत में विश्व स्तरीय परीक्षण प्रोटोकॉल की शुरुआत की है, जिससे ग्राहकों को उपयुक्त विकल्प चुनने में मदद मिलती है।"

उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मारुति सुज़ुकी 15 मॉडलों के 157 वैरिएंट में 6 एयरबैग देती है। इनमें ऑल्टो K10, सेलेरियो जैसी एंट्री सेगमेंट मॉडल के साथ वैगनार, स्विफ्ट, बलेनो जैसी हैचबैक और ब्रेजा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, जिम्नी, फ्रोंक्स जैसी SUV और डिजायर, XL6, अर्टिगा, ईको PV और इनविक्टो जैसे मॉडल शामिल हैं। नेक्सा सेफ्टी शील्ड और एरिना सेफ्टी शील्ड जैसी पहलों के माध्यम से हमने अपने सभी व्हीकल में आधुनिक सेफ्टी फीचर्स को डाला है।"

ये भी पढ़ें:इन 5 डीजल कॉम्पैक्ट SUVs पर हुई बड़ी टैक्स कटौती, अब ₹1.86 लाख तक बचेंगे

मारुति इनविक्टो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति इनविक्टो को इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलेगा। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। बता दें कि टोयोटा इनोवा की तरह ये भी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है।

इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं। केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

मारुति सुजुकी इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलेगा। यानी सिंगल टच से टेलगेट ओपन हो जाएगा। इसमें कंपनी का नेक्स्ट-जेन सुजुकी कनेक्ट के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी। इसमें 8 तरह से एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। आगे की सीटें, सेकेंड रो में कैप्टन सीटें, साइड फोल्डेबल टेबल, थर्ड रो तक आसान पहुंच के लिए वन-टच वॉक-इन स्लाइड, मल्टी-जोन टेंपरेचर सेटिंग्स दी है। इसकी लंबाई 4755mm, चौड़ाई 1850mm और ऊंचाई 1795mm है।

