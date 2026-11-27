इस कार में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलता है। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। दावे के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है।

मारुति ने अपनी लक्जरी 7-सीटर को ₹25000 महंगा किया

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 6,600 /माह से शुरू

Maruti Suzuki XL5

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में सबसे लक्जरी और प्रीमियम कार इनविक्टो है। इस MPV को टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी इसे नेक्सा डीलरशिप से बेचती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत में 1.00% की अधिकतम बढ़ोतरी की है। जिसके बाद इसे खरीदना 25,000 रुपए महंगा हो गया है। खास बात ये है कि कीमत के हिसाब से ये बढ़ोतरी सभी वैरिएंट पर एक समान है। नए प्राइस हाइक के बाद इनविक्टो की नई एक्स-शोरूम कीमतें 25.28 लाख से 28.96 लाख रुपए तक हो गई हैं।

इनविक्टो 2.0L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटो (CVT) पावरट्रेन वाले जेटा प्लस 7S वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.00% यानी 25,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले जेटा प्लस 8S वैरिएंट की कीमत में भी 25,000 रुपए बढ़ाए गए हैं, जो 0.99% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं, अल्फा प्लस 7S वैरिएंट की कीमत में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 0.87% के बराबर है। चलिए अब एक बार इनविक्टो की पुरानी और नई कीमतों पर नजर डालते हैं।

मारुति सुजुकी इनविक्टो की नई एक्स-शोरूम कीमतें 2.0L हाइब्रिड पेट्रोल ऑटो (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर न्यू कीमत चेंज % Zeta Plus 7S Rs. 25,02,400 Rs. 25,000 Rs. 25,27,400 1.00% Zeta Plus 8S Rs. 25,37,300 Rs. 25,000 Rs. 25,62,300 0.99% Alpha Plus 7S Rs. 28,70,500 Rs. 25,000 Rs. 28,95,500 0.87%

मारुति सुजुकी इनविक्टो की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसके 2.0L हाइब्रिड पेट्रोल ऑटो (CVT) वाले Zeta Plus 7S वैरिएंट की पुरानी कीमत 25,02,400 रुपए थी, जो अब 25,000 रुपए बढ़कर 25,27,400 रुपए हो गई है। Zeta Plus 8S वैरिएंट की पुरानी कीमत 25,37,300 रुपए थी, जो अब 25,000 रुपए बढ़कर 25,62,300 रुपए हो गई है। Alpha Plus 7S वैरिएंट की पुरानी कीमत 28,70,500 रुपए थी, जो अब 25,000 रुपए बढ़कर 28,95,500 रुपए हो गई है।

इनविक्टो का 23.24Km माइलेज

इनविक्टो में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलता है। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। इंजन 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के दावे के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। इसमें 7 सीटर कॉन्फिगरेशन मिलता है।

मारुति इनविक्टो के फीचर्स

इस MPV के केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं।