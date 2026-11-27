मारुति ने अपनी लक्जरी 7-सीटर को ₹25000 महंगा किया, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन से 23.24Km माइलेज
इस कार में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलता है। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। दावे के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है।
मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में सबसे लक्जरी और प्रीमियम कार इनविक्टो है। इस MPV को टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी इसे नेक्सा डीलरशिप से बेचती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत में 1.00% की अधिकतम बढ़ोतरी की है। जिसके बाद इसे खरीदना 25,000 रुपए महंगा हो गया है। खास बात ये है कि कीमत के हिसाब से ये बढ़ोतरी सभी वैरिएंट पर एक समान है। नए प्राइस हाइक के बाद इनविक्टो की नई एक्स-शोरूम कीमतें 25.28 लाख से 28.96 लाख रुपए तक हो गई हैं।
इनविक्टो 2.0L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटो (CVT) पावरट्रेन वाले जेटा प्लस 7S वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.00% यानी 25,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले जेटा प्लस 8S वैरिएंट की कीमत में भी 25,000 रुपए बढ़ाए गए हैं, जो 0.99% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं, अल्फा प्लस 7S वैरिएंट की कीमत में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 0.87% के बराबर है। चलिए अब एक बार इनविक्टो की पुरानी और नई कीमतों पर नजर डालते हैं।
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Maruti Suzuki XL5
₹ 5 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 7 लाख
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₹ 4.7 - 6.75 लाख
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₹ 4.53 - 5.61 लाख
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₹ 4.69 - 8.55 लाख
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₹ 5.6 - 8.09 लाख
|मारुति सुजुकी इनविक्टो की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|2.0L हाइब्रिड पेट्रोल ऑटो (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|न्यू कीमत
|चेंज %
|Zeta Plus 7S
|Rs. 25,02,400
|Rs. 25,000
|Rs. 25,27,400
|1.00%
|Zeta Plus 8S
|Rs. 25,37,300
|Rs. 25,000
|Rs. 25,62,300
|0.99%
|Alpha Plus 7S
|Rs. 28,70,500
|Rs. 25,000
|Rs. 28,95,500
|0.87%
मारुति सुजुकी इनविक्टो की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसके 2.0L हाइब्रिड पेट्रोल ऑटो (CVT) वाले Zeta Plus 7S वैरिएंट की पुरानी कीमत 25,02,400 रुपए थी, जो अब 25,000 रुपए बढ़कर 25,27,400 रुपए हो गई है। Zeta Plus 8S वैरिएंट की पुरानी कीमत 25,37,300 रुपए थी, जो अब 25,000 रुपए बढ़कर 25,62,300 रुपए हो गई है। Alpha Plus 7S वैरिएंट की पुरानी कीमत 28,70,500 रुपए थी, जो अब 25,000 रुपए बढ़कर 28,95,500 रुपए हो गई है।
इनविक्टो का 23.24Km माइलेज
इनविक्टो में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलता है। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। इंजन 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के दावे के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। इसमें 7 सीटर कॉन्फिगरेशन मिलता है।
मारुति इनविक्टो के फीचर्स
इस MPV के केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं।
टच करने पर डोर ओपन
इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलता है, जो सिंगल टच ओपन हो जाता है। इसमें 6 एयरबैग, इसमें 8 तरह से एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। आगे की सीटें, सेकेंड रो में कैप्टन सीटें, साइड फोल्डेबल टेबल, थर्ड रो तक आसान पहुंच के लिए वन-टच वॉक-इन स्लाइड, मल्टी-जोन टेंपरेचर सेटिंग्स दी है। कार में नेक्स्ट-जेन सुजुकी कनेक्ट सिस्टम मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें