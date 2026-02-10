Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki invicto getting cheaper by up to rs 200000 in february 2026
कहीं छिटक ना जाए मौका! इस 7-सीटर मारुति कार पर आया ₹2 लाख तक का डिस्काउंट; ऑफर फरवरी तक वैलिड

कहीं छिटक ना जाए मौका! इस 7-सीटर मारुति कार पर आया ₹2 लाख तक का डिस्काउंट; ऑफर फरवरी तक वैलिड

संक्षेप:

मारुति सुजुकी फरवरी 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी दौरान कंपनी अपनी पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी इनविक्टो पर भी लाखों रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

Feb 10, 2026 01:03 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कुछ ऐसा है एमपीवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी इनविक्टो में इनोवा हाईक्रॉस वाला 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दिया गया। यह मिलकर 186bhp की अधिकतम पावर और 206Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मारुति इनविक्टो 9.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं, मारुति सुजुकी इनविक्टो का सर्टिफाइड माइलेज 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर है।

इतनी है इनविक्टो की कीमत

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एंबिएंट लाइटिंग दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 28.61 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

