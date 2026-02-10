कहीं छिटक ना जाए मौका! इस 7-सीटर मारुति कार पर आया ₹2 लाख तक का डिस्काउंट; ऑफर फरवरी तक वैलिड
मारुति सुजुकी फरवरी 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी दौरान कंपनी अपनी पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी इनविक्टो पर भी लाखों रुपये का डिस्काउंट दे रही है।
मारुति सुजुकी फरवरी 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी दौरान कंपनी अपनी पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी इनविक्टो पर भी लाखों रुपये का डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इनमें 50,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं एमपीवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है एमपीवी का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी इनविक्टो में इनोवा हाईक्रॉस वाला 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दिया गया। यह मिलकर 186bhp की अधिकतम पावर और 206Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मारुति इनविक्टो 9.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं, मारुति सुजुकी इनविक्टो का सर्टिफाइड माइलेज 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर है।
इतनी है इनविक्टो की कीमत
दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एंबिएंट लाइटिंग दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 28.61 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
