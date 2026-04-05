इसे कहते हैं छप्पड़फाड़ रिटर्न! मारुति की यह 7-सीटर कार हो गई ₹3.65 लाख सस्ती; मौका 30 अप्रैल तक वैलिड

Apr 05, 2026 11:42 am IST

भारत में सबसे ज्यादा कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी अप्रैल, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एमपीवी इनविक्टो पर लाखों रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

भारत में सबसे ज्यादा कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी अप्रैल, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एमपीवी इनविक्टो पर लाखों रुपये का डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) पर अधिकतम 3.65 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसमें 2 लाख रुपये के कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति इनविक्टो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है एमपीवी का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी इनविक्टो में इनोवा हाईक्रॉस वाला 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दिया गया। यह मिलकर 186bhp की अधिकतम पावर और 206Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मारुति इनविक्टो 9.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं, मारुति सुजुकी इनविक्टो का सर्टिफाइड माइलेज 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर है। यह कार 7 और 8-सीटर लेआउट में आती है।

इतनी है इनविक्टो की कीमत दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एंबिएंट लाइटिंग दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 28.61 लाख रुपये तक जाती है।