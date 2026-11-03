खुशखबरी: मारुति की इस कार पर नवंबर में आया ₹1 लाख तक बचाने का मौका, 23 KM+ है माइलेज

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर इस फेस्टिव सीजन बंपर ऑफर दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एमपीवी इनविक्टो पर भी शानदार बचत का मौका दे रही है।

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर इस फेस्टिव सीजन बंपर ऑफर दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एमपीवी इनविक्टो पर भी शानदार बचत का मौका दे रही है। ग्राहक नवंबर, 2026 के दौरान मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) खरीदने पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में लॉयल्टी से लेकर एक्सचेंज बोनस तक शामिल है। हालांकि, इस दौरान इनविक्टो पर सीधे कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं इनविक्टो पर मिल रहे ऑफर्स के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

यहां जानिए ऑफर की डिटेल्स मारुति सुजुकी इनविक्टो पर नवंबर 2026 में ग्राहकों को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 30,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस, पुरानी कार एक्सचेंज करने पर 50,000 रुपये तक का बोनस और 20,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसके अलावा, एक्सचेंज के बजाय पुरानी कार स्क्रैप कराने पर भी 50,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

कुछ ऐसी है डिजाइन लुक और डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी इनविक्टो देखने में एकदम तगड़ी और रॉयल लगती है। इसे देखकर ही समझ आ जाता है कि यह मारुति की सबसे महंगी और प्रीमियम गाड़ी है। इसके अगले हिस्से में बड़ी ग्रिल, शानदार LED हेडलैंप और ढेर सारा क्रोम मिलता है। अंदर की तरफ प्रीमियम डैशबोर्ड, 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और डुअल-जोन AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 7 और 8 सीटों का ऑप्शन भी मिलता है।

दमदार है कार का पावरट्रेन मारुति इनविक्टो में 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी भी काम करती है। दोनों मिलकर करीब 186bhp की पावर जनरेट करते हैं। खास बात है कि इसमें गियर बदलने का झंझट नहीं मिलता, क्योंकि यह e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। जरूरत के हिसाब से यह इलेक्ट्रिक मोटर पर भी चल सकती है। कंपनी के अनुसार, इसका माइलेज 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर तक है।

इतनी है कीमत मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 25.02 लाख रुपये है। जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत करीब 28.80 लाख रुपये तक जाती है। सेफ्टी के मामले में भी इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए, जिसमें फैमिली के लिए भरपूर जगह हो, लंबी दूरी का सफर आराम से हो और लुक भी दमदार हो, तो इनविक्टो अच्छा ऑप्शन हो सकती है।