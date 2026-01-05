Hindustan Hindi News
छप्परफाड़ डिस्काउंट: मारुति की इस 7-सीटर पर आया ₹163000 तक की बचत का मौका; ऑफर 31 जनवरी तक

छप्परफाड़ डिस्काउंट: मारुति की इस 7-सीटर पर आया ₹163000 तक की बचत का मौका; ऑफर 31 जनवरी तक

संक्षेप:

मारुति सुजुकी जनवरी, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) खरीदने पर 1,63,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Jan 05, 2026 09:48 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Maruti Suzuki XL5arrow

मारुति सुजुकी जनवरी, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी इनविक्टो पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ग्राहक मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) खरीदने पर 1,63,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 50,000 रुपये के कैश डिस्काउंट, 1,00,000 रुपये एक्सचेंज बोनस के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

इतनी है इनविक्टो की कीमत

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एंबिएंट लाइटिंग दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 28.61 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
