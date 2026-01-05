छप्परफाड़ डिस्काउंट: मारुति की इस 7-सीटर पर आया ₹163000 तक की बचत का मौका; ऑफर 31 जनवरी तक

संक्षेप: मारुति सुजुकी जनवरी, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) खरीदने पर 1,63,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Jan 05, 2026 09:48 am IST

मारुति सुजुकी जनवरी, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी इनविक्टो पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ग्राहक मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) खरीदने पर 1,63,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 50,000 रुपये के कैश डिस्काउंट, 1,00,000 रुपये एक्सचेंज बोनस के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

कुछ ऐसा है एमपीवी का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी इनविक्टो में इनोवा हाईक्रॉस वाला 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दिया गया। यह मिलकर 186bhp की अधिकतम पावर और 206Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मारुति इनविक्टो 9.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं, मारुति सुजुकी इनविक्टो का सर्टिफाइड माइलेज 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर है।

इतनी है इनविक्टो की कीमत दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एंबिएंट लाइटिंग दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 28.61 लाख रुपये तक जाती है।