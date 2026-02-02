Hindustan Hindi News
Maruti Suzuki India sold 236,963 units in January 2026, check all details
इस कंपनी ने रचा इतिहास! 31 दिन में बेच डालीं रिकॉर्डतोड़ 2.36 लाख कारें, किसी के बस का नहीं इससे पार पाना

इस कंपनी ने रचा इतिहास! 31 दिन में बेच डालीं रिकॉर्डतोड़ 2.36 लाख कारें, किसी के बस का नहीं इससे पार पाना

संक्षेप:

मारुति सुजुकी ने इतिहास रच दिया है। कंपनी ने जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। पिछले महीने मारुति सुजुकी ने 2.36 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। इसके साथ ही एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना दिया।

Feb 02, 2026 12:29 pm IST
मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने साल 2026 की शुरुआत ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ की है। कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 2,36,963 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो अब तक की उसकी सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है। यह आंकड़ा घरेलू बाजार के साथ-साथ एक्सपोर्ट में भी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। जनवरी 2026 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने घरेलू बाजार में 1,78,300 यूनिट्स की बिक्री की। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कंपनी की छोटी हैचबैक से लेकर SUV सेगमेंट तक, कंपनी की गाड़ियों की लगातार डिमांड में बनी हुई हैं। मारुति ऑल्टो (Alto), वैगनआर (WagonR), स्विफ्ट (Swift), बलेनो (Baleno) और ब्रेजा (Brezza) जैसे मॉडल्स ने इस मजबूत प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई।

OEM सप्लाई और एक्सपोर्ट से मिली बड़ी ताकत

घरेलू बिक्री के अलावा कंपनी ने OEMs को 7,643 यूनिट्स की सप्लाई की। वहीं सबसे बड़ी उपलब्धि एक्सपोर्ट सेगमेंट में देखने को मिली, जहां मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 51,020 यूनिट्स का निर्यात किया। यह कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा मासिक एक्सपोर्ट है।

एक्सपोर्ट में क्यों बढ़ रही मारुति की ताकत?

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की गाड़ियां अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय हो रही हैं। बेहतर क्वॉलिटी, भरोसेमंद इंजन और किफायती कीमतें मारुति (Maruti) को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बना रही हैं।

2026 की मजबूत शुरुआत

जनवरी महीने में रिकॉर्ड बिक्री यह साफ संकेत देती है कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की रणनीति सही दिशा में जा रही है। SUV सेगमेंट में ब्रेजा (Brezza), ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) और फ्रोंंक्स (Fronx) जैसी गाड़ियों की डिमांड, साथ ही एंट्री-लेवल कारों की मजबूत पकड़ ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

जनवरी 2026 में रिकॉर्डतोड़ बिक्री और एक्सपोर्ट के साथ मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भारत की नंबर-1 कार कंपनी क्यों है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले महीनों में कंपनी नए बिक्री रिकॉर्ड बनाने से पीछे नहीं हटेगी।

